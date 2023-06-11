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В Україні перевірили майже всі укриття: третина зачинені або непридатні

Катерина ТищенкоНеділя, 11 червня 2023, 23:34
В Україні перевірили майже всі укриття: третина зачинені або непридатні
перевірка укриттів, фото ДСНС

В Україні обстежено майже 63 тисячі укриттів, з них близько третини виявилися зачиненими або непридатними до використання.

Джерело: ДСНС України

Дослівно: "В Україні обстежено близько 63 тисячі укриттів. Зачиненими виявилися 9,3%, непридатними до використання — 23,6 % від перевірених.

Станом на 10 червня обстежено 62 912 укриттів. Не обстежено 0,6 % від загальної кількості через бойові дії".

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Деталі: Зокрема, за даними ДСНС, у Києві обстежено 4 655 укриттів, з них зачиненими виявилися 0,6%, непридатними до використання — 34,6%.

На території України працювали майже 2 тисячі груп у складі представників місцевих органів виконавчої влади, ДСНС та Нацполіції.

Теми: укриттяДСНС
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