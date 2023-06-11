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В Украине проверили почти все укрытия: треть закрыты или непригодны

Катерина ТищенкоВоскресенье, 11 июня 2023, 23:34
В Украине проверили почти все укрытия: треть закрыты или непригодны
проверка укрытий, фото ГСЧС

В Украине обследовано почти 63 тысячи укрытий, из них около трети оказались закрытыми или непригодными к использованию.

Источник: ГСЧС Украины

Дословно: "В Украине обследовано около 63 тысяч укрытий. Закрытыми оказались 9,3%, непригодными к использованию – 23,6% от проверенных.

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По состоянию на 10 июня обследовано 62 912 укрытий. Не обследовано 0,6% от общего количества из-за боевых действий".

Детали: В частности, по данным ГСЧС, в Киеве обследовано 4 655 укрытий, из них закрытыми оказались 0,6%, непригодными к использованию – 34,6%.

На территории Украины работали почти 2 тысячи групп в составе представителей местных органов исполнительной власти, ГСЧС и Нацполиции.

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Темы: укрытиеГСЧС
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