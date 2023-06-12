На парламентських виборах у Чорногорії лідирує проєвропейський рух "Європа зараз", який очолює колишній міністр фінансів Мілойко Спаїч.

Про це свідчать дані екзитполу, який опублікував Центр моніторингу (CеMI), пише "Європейська правда".

Рух "Європа зараз" набирає 25,5% голосів, тобто 23 парламентських місця.

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На другому місці йде коаліція "Разом! За майбутнє, яке належить вам" із результатом 22,8% голосів, тобто 22 мандати.

На третьому – коаліція "За майбутнє Чорногорії" – 14,7% (13 мандатів).

Далі йде коаліція "Алекса і Дрітан – Мужність має значення!" – 12,3% або 11 мандатів, на п'ятій – Бошняцька партія Чорногорії 6,9% або шість мандатів, коаліція із Соціалістичної народної партії Чорногорії та Демократичного альянсу – 3,2% або два мандати.

ВІДЕО ДНЯ

Парламентські вибори у Чорногорії проходили напередодні і стали першими в республіці після того, як Міло Джуканович, колишній лідер Демократичної партії соціалістів (ДПС), програв президентські вибори в квітні і пішов у відставку після 30 років перебування при владі.

На виборах президента у квітні переміг Яков Мілатович, який представляє рух "Європа зараз". 20 травня він склав присягу й офіційно заступив на посаду.

Детальніше про очікування від виборів читайте у статті Чорногорія в очікуванні нової влади: як парламентські вибори змінять курс країни.