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На парламентских выборах в Черногории лидирует проевропейское движение "Европа сейчас"

"Европейская правда"Понедельник, 12 июня 2023, 07:28
На парламентских выборах в Черногории лидирует проевропейское движение Европа сейчас
ФЛАГ ЧЕРНОГОРИИ, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

На парламентских выборах в Черногории лидирует проевропейское движение "Европа сейчас", которое также выступает за более тесные связи с Сербией, во главе с бывшим министром финансов Милойко Спаичем.

Об этом свидетельствуют данные экзитпола, который опубликовал Центр мониторинга (СеMI), пишет "Европейская правда".

Движение "Европа сейчас" набирает 25,5% голосов, то есть 23 парламентских места.

На втором месте идет коалиция "Вместе! За будущее, которое принадлежит вам" с результатом 22,8% голосов, то есть 22 мандата.

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На третьем – коалиция "За будущее Черногории" – 14,7% (13 мандатов).

Далее следует коалиция "Алекса и Дритан – Мужество имеет значение!" – 12,3% или 11 мандатов, на пятой – Бошняцкая партия Черногории 6,9% или шесть мандатов, коалиция из Социалистической народной партии Черногории и Демократического альянса – 3,2% или два мандата.

Парламентские выборы в Черногории проходили накануне и стали первыми в республике после того, как Мило Джуканович, бывший лидер Демократической партии социалистов (ДПС), проиграл президентские выборы в апреле и ушел в отставку после 30 лет пребывания у власти.

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На выборах президента в апреле победил Яков Милатович, представляющий движение "Европа сейчас". 20 мая он принял присягу и официально вступил в должность.

Подробнее об ожиданиях от выборов читайте в статье Черногория в ожидании новой власти: как парламентские выборы изменят курс страны.

Темы: виборыЧерногория
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