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У Німеччині стартують найбільші в історії НАТО навчання авіації

"Європейська правда"Понеділок, 12 червня 2023, 09:39
У Німеччині стартують найбільші в історії НАТО навчання авіації
Фото fr.de


У понеділок, 12 червня, в Німеччині стартують навчання повітряних сил НАТО Air Defender 23, які стануть наймасштабнішими навчаннями авіації Альянсу.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Bloomberg.

У навчаннях беруть участь понад 20 країн-партнерів і близько 250 літаків, в тому числі винищувачі F-35 повітряних сил США і Нідерландів, а також розвідувальні літаки AWACS, дозаправники в повітрі і транспортні літаки ВПС Японії.

Навчання пройдуть на чотирьох локаціях Німеччини, а також по одній в Нідерландах і Чехії.

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В ході маневрів планують перевірити здатність ВПС реагувати на кризові ситуації в Європі на тлі посилення напруженості у відносинах з Росією.

Райони навчань будуть використовуватися до чотирьох годин на день в різний час і в цей час будуть закриті для цивільних повітряних транспортних засобів.

Комерційні рейси, які пролітають через повітряний простір Німеччини будуть змінювати свої маршрути, а також будуть затримуватись.

ВІДЕО ДНЯ

Навчання відбуваються в той час, коли НАТО планує більш широку перебудову своєї оборони.

Нагадаємо, 3 червня в естонському Таллінні стартували найбільші цього року навчання в Балтійському морі Baltops 23, у яких беруть участь 50 бойових кораблів НАТО.

Теми: НімеччинаНАТОавіа
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