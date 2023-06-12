Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Германии стартуют крупнейшие в истории НАТО учения авиации

"Европейская правда"Понедельник, 12 июня 2023, 09:39
В Германии стартуют крупнейшие в истории НАТО учения авиации
Фото fr.de

В понедельник, 12 июня, в Германии стартуют учения воздушных сил НАТО Air Defender 23, которые станут самыми масштабными учениями авиации Альянса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

В учениях принимают участие более 20 стран-партнеров и около 250 самолетов, в том числе истребители F-35 воздушных сил США и Нидерландов, а также разведывательные самолеты AWACS, дозаправщики в воздухе и транспортные самолеты ВВС Японии.

Реклама:

Учения пройдут на четырех локациях Германии, а также по одной в Нидерландах и Чехии.

В ходе маневров планируют проверить способность ВВС реагировать на кризисные ситуации в Европе на фоне усиления напряженности в отношениях с Россией.

Районы учений будут использоваться до четырех часов в день в разное время и в это время будут закрыты для гражданских воздушных транспортных средств.

ВИДЕО ДНЯ

Коммерческие рейсы, которые пролетают через воздушное пространство Германии будут менять свои маршруты, а также будут задерживаться.

Учения происходят в то время, когда НАТО планирует более широкую перестройку своей обороны.

Напомним, 3 июня в эстонском Таллинне стартовали крупнейшие в этом году учения в Балтийском море Baltops 23, в которых принимают участие 50 боевых кораблей НАТО.

Темы: ГерманияНАТОавиа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ объявила подозрение алкогольному магнату Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Германия
Германия сокращает налоги на 32 млрд евро, чтобы дать толчок экономике
В Германии расследуют, как их электроника оказалась в российских "Орланах" – СМИ
Рисовал свастику на машинах украинцев: в Баден-Бадене оштрафовали чиновника 
Последние новости
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:12
ОбновленоНа юге Украины зафиксировали российские "Шахеды"
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение алкогольному магнату Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
Все новости...
Реклама: