В Германии стартуют крупнейшие в истории НАТО учения авиации

В понедельник, 12 июня, в Германии стартуют учения воздушных сил НАТО Air Defender 23, которые станут самыми масштабными учениями авиации Альянса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

В учениях принимают участие более 20 стран-партнеров и около 250 самолетов, в том числе истребители F-35 воздушных сил США и Нидерландов, а также разведывательные самолеты AWACS, дозаправщики в воздухе и транспортные самолеты ВВС Японии.

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Учения пройдут на четырех локациях Германии, а также по одной в Нидерландах и Чехии.

В ходе маневров планируют проверить способность ВВС реагировать на кризисные ситуации в Европе на фоне усиления напряженности в отношениях с Россией.

Районы учений будут использоваться до четырех часов в день в разное время и в это время будут закрыты для гражданских воздушных транспортных средств.

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Коммерческие рейсы, которые пролетают через воздушное пространство Германии будут менять свои маршруты, а также будут задерживаться.

Учения происходят в то время, когда НАТО планирует более широкую перестройку своей обороны.

Напомним, 3 июня в эстонском Таллинне стартовали крупнейшие в этом году учения в Балтийском море Baltops 23, в которых принимают участие 50 боевых кораблей НАТО.