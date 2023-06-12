Кім Чен Ин прагне зміцнення стратегічної співпраці з Росією

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин пообіцяв "триматися за руки" з президентом Росії Владіміром Путіним і зміцнювати стратегічну співпрацю заради спільної мети – побудови потужної країни.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters з посиланням на державну агенцію Північної Кореї KCNA.

Кім пообіцяв це в посланні Путіну з нагоди дня Росії, захищаючи його рішення про вторгнення в Україну і демонструючи "повну підтримку і солідарність".

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"Справедливість обов'язково переможе, і російський народ продовжить додавати славу до історії перемог", – сказав Кім у повідомленні, опублікованому KCNA.

Він закликав до "тіснішої стратегічної співпраці" з Москвою, "міцно тримаючись за руки з російським президентом, відповідно до спільного бажання народів двох країн виконати велику мету побудови могутньої країни".

Північна Корея прагне налагодити тісніші зв'язки з Кремлем і підтримала Москву після її вторгнення в Україну минулого року, звинувачуючи в цьому "гегемоністську політику" і "зарозумілість" США і Заходу.

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