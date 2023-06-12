Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Ким Чен Ын стремится к укреплению стратегического сотрудничества с Россией

"Европейская правда"Понедельник, 12 июня 2023, 10:23

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пообещал "держаться за руки" с президентом России Владимиром Путиным и укреплять стратегическое сотрудничество ради общей цели – построения мощной страны.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное агентство Северной Кореи KCNA.

Ким пообещал это в послании Путину по случаю дня России, защищая его решение о вторжении в Украину и демонстрируя "полную поддержку и солидарность".

Реклама:

"Справедливость обязательно победит, и русский народ продолжит добавлять славу к истории побед", – сказал Ким в сообщении, опубликованном KCNA.

Он призвал к "более тесному стратегическому сотрудничеству" с Москвой, "крепко держась за руки с российским президентом, в соответствии с общим желанием народов двух стран выполнить великую цель построения могущественной страны".

Северная Корея стремится наладить более тесные связи с Кремлем и поддержала Москву после ее вторжения в Украину в прошлом году, обвиняя в этом "гегемонистскую политику" и "высокомерие" США и Запада.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, КНДР 31 мая осуществила попытку запуска аппарата, который Пхеньян называет спутником для военной разведки. Запуск закончился неудачей – спутник упал в Желтое море.

Пхеньян заявил, что планирует повторить запуск в максимально быстрые сроки, однако эксперты склоняются к мнению, что КНДР понадобятся месяцы, чтобы разобраться с техническими дефектами, которые проявились во время пуска.

Темы: РосcияСеверная Корея
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ объявила подозрение алкогольному магнату Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Росcия
Президент Чехии: Победу России нельзя допустить, поддержка Украины критически важна
В центре Москвы загорелись склады с имуществом российской железной дороги
Россиян и белорусов допустили к международным турнирам по бадминтону
Последние новости
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:12
ОбновленоНа юге Украины зафиксировали российские "Шахеды"
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение алкогольному магнату Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
Все новости...
Реклама: