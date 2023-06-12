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Ким Чен Ын стремится к укреплению стратегического сотрудничества с Россией

"Европейская правда"Понедельник, 12 июня 2023, 10:23

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пообещал "держаться за руки" с президентом России Владимиром Путиным и укреплять стратегическое сотрудничество ради общей цели – построения мощной страны.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное агентство Северной Кореи KCNA.

Ким пообещал это в послании Путину по случаю дня России, защищая его решение о вторжении в Украину и демонстрируя "полную поддержку и солидарность".

"Справедливость обязательно победит, и русский народ продолжит добавлять славу к истории побед", – сказал Ким в сообщении, опубликованном KCNA.

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Он призвал к "более тесному стратегическому сотрудничеству" с Москвой, "крепко держась за руки с российским президентом, в соответствии с общим желанием народов двух стран выполнить великую цель построения могущественной страны".

Северная Корея стремится наладить более тесные связи с Кремлем и поддержала Москву после ее вторжения в Украину в прошлом году, обвиняя в этом "гегемонистскую политику" и "высокомерие" США и Запада.

Напомним, КНДР 31 мая осуществила попытку запуска аппарата, который Пхеньян называет спутником для военной разведки. Запуск закончился неудачей – спутник упал в Желтое море.

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Пхеньян заявил, что планирует повторить запуск в максимально быстрые сроки, однако эксперты склоняются к мнению, что КНДР понадобятся месяцы, чтобы разобраться с техническими дефектами, которые проявились во время пуска.

Темы: РосcияСеверная Корея
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