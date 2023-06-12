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Сильвіо Берлусконі помер у лікарні

"Європейська правда"Понеділок, 12 червня 2023, 11:44

Колишній прем’єр-міністр Італії Сильвіо Берлусконі помер у міланській лікарні Сан-Рафаеле у віці 86 років.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Corriere della Sera.

Нагадаємо, у п'ятницю Берлусконі госпіталізували. Лікарі стверджували, що це не було по'язано із критичною ситуацією.

Зазначалося, що Берлусконі перебував у звичайній палаті. Він сам прибув до лікарні.

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Його госпіталізували до лікарні Сан-Раффаеле в Мілані, звідки його виписали 19 травня після 45 днів перебування в стаціонарі.

Перед тим 86-річного політика терміново доставили до лікарні 5 квітня й залишили в реанімації понад 10 днів. Після госпіталізації лікарі повідомили, що Берлусконі хворий на хронічний мієломоноцитарний лейкоз – рак крові.

Теми: ІталіяБерлусконі
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