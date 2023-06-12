Сильвио Берлускони умер в больнице

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони умер в миланской больнице Сан-Рафаэле в возрасте 86 лет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Corriere della Sera.

Напомним, в пятницу Берлускони госпитализировали. Врачи утверждали, что это не было связано с критической ситуацией.

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Отмечалось, что Берлускони находился в обычной палате. Он сам прибыл в больницу.

Его госпитализировали в больницу Сан-Раффаэле в Милане, откуда его выписали 19 мая после 45 дней пребывания в стационаре.

Перед тем 86-летнего политика срочно доставили в больницу 5 апреля и оставили в реанимации более чем на 10 дней. После госпитализации врачи сообщили, что Берлускони болен хроническим миеломоноцитарным лейкозом – раком крови.