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У Польщі зменшується готовність допомагати біженцям з України

"Європейська правда"Понеділок, 12 червня 2023, 13:24

Підтримка допомоги українцям серед поляків істотно зменшилася – все більше респондентів вказують на те, що зміна їхнього ставлення пов'язана з "вимогливою позицією", яку мають біженці.

Такі висновки останнього дослідження громадського сприйняття українських біженців та мігрантів, проведеного наприкінці травня – на початку червня Дослідницькою лабораторією Варшавського університету та Економічно-гуманітарною академією у Варшаві, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Rzeczpospolita.

Зменшення підтримки стосується практично всіх форм допомоги українцям, окрім освіти.

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"Ми все ще хочемо допомагати, в цьому переконані 85 відсотків респондентів, але вже не так рішуче і беззастережно, як роком раніше або навіть у січні цього року", – пояснює Роберт Станішевський, керівник проєкту.

Лише за п'ять місяців група тих, хто вважає, що Польща повинна допомагати Україні під час війни, зменшилася з 62 до 42%. Ще менше поляків – наразі 35%, – мають однозначно позитивне ставлення до допомоги, яку надає Польща; у січні таких людей було 47%.

Чверть поляків каже однозначне "ні" додатковій допомозі Україні. Крім того, відсоток тих, хто рішуче підтримує допомогу біженцям у Польщі, впав з 49% до 28%.

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Зростає також група тих, хто хоче, щоб українці повернулися до своєї країни після закінчення війни – таку думку висловлюють вже близько 70% поляків (у січні 2023 року таких було 53%).

Оцінка респондентами соціальної допомоги, яку Польща надає українським біженцям, є однозначно поганою – 60% опитаних вже кажуть "ні" рівному доступу до пільг, доступних полякам, а більше половини також проти надання пільг (рік тому таких було 37%) та фінансування харчування та проживання українців (було 20%).

39,4% респондентів зазначили, що змінили своє ставлення до українців, найчастіше називаючи причиною "вимогливе ставлення" з їхнього боку. "Найчастіше респонденти пояснювали це фразою "їм все повинно бути безкоштовно", – пояснює Станішевський.

Ще 14,5% вказали, що "українці мають більше прав, ніж поляки". За словами Мирослава Скурки, президента Об'єднання українців у Польщі, це "результат антиукраїнських думок, поширюваних у соціальних мережах", які ніким не придушуються.

Раніше повідомлялося, що в Угорщині рівень підтримки біженців з України виявився найвищим у Східній Європі.

Теми: ПольщабіженціУкраїна
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