Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Польше уменьшается готовность помогать беженцам из Украины

"Европейская правда"Понедельник, 12 июня 2023, 13:24

Поддержка помощи украинцам среди поляков существенно уменьшилась – все больше респондентов указывают на то, что изменение их отношения связано с "требовательной позицией" беженцев.

Таковы выводы последнего исследования общественного восприятия украинских беженцев и мигрантов, проведенного в конце мая – начале июня Исследовательской лабораторией Варшавского университета и Экономико-гуманитарной академией в Варшаве, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Rzeczpospolita.

Уменьшение поддержки касается практически всех форм помощи украинцам, кроме образования.

"Мы все еще хотим помогать, в этом убеждены 85% респондентов, но уже не так решительно и безоговорочно, как годом ранее или даже в январе этого года", – объясняет Роберт Станишевский, руководитель проекта.

Реклама:

Только за пять месяцев группа тех, кто считает, что Польша должна помогать Украине во время войны, уменьшилась с 62% до 42%. Еще меньше поляков – сейчас 35%, – имеют однозначно положительное отношение к помощи, которую предоставляет Польша; в январе таких людей было 47%.

Четверть поляков говорит однозначное "нет" дополнительной помощи Украине. Кроме того, процент тех, кто решительно поддерживает помощь беженцам в Польше, упал с 49% до 28%.

Растет также группа тех, кто хочет, чтобы украинцы вернулись в свою страну после окончания войны – такое мнение высказывают уже около 70% поляков (в январе 2023 года таких было 53%).

ВИДЕО ДНЯ

Оценка респондентами социальной помощи, которую Польша предоставляет украинским беженцам, является однозначно плохой – 60% опрошенных уже говорят "нет" равному доступу к льготам, доступным полякам, а более половины также против предоставления льгот (год назад таких было 37%) и финансирования питания и проживания украинцев (было 20%).

39,4% респондентов отметили, что изменили свое отношение к украинцам, чаще всего называя причиной "требовательное отношение" с их стороны. "Чаще всего респонденты объясняли это фразой "им все должно быть бесплатно", – объясняет Станишевский.

Еще 14,5% указали, что "украинцы имеют больше прав, чем поляки". По словам Мирослава Скурки, президента Объединения украинцев в Польше, это "результат антиукраинских мнений, распространяемых в социальных сетях", которые никем не подавляются.

Ранее сообщалось, что в Венгрии уровень поддержки беженцев из Украины оказался самым высоким в Восточной Европе.

Темы: ПольшабеженцыУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоСпецназовцы СБУ показали эвакуацию людей из оккупации под прикрытием артиллерии

Украина перехватывает инициативу, но нужно оружие до 200 км - Минобороны

Заявлениями о передаче ядерного оружия Путин закрепляет военный контроль РФ над Беларусью – ISW

Саакашвили ответил президенту Грузии, которая отказывается его помиловать. Письмо

Президент ЮАР назвал 10 мирных идей Африки относительно войны в Украине

Зеленский ответил африканским лидерам по мирным переговорам с РФ

Все новости...
Польша
Дуда поговорил с Зеленским перед встречей с Макроном и Шольцем
Президент ЕК блокирует помощь польским фермерам из-за давления Киева – СМИ
Зеленский о лидерах Франции, Германии и Польши: Надеюсь, думают о вступлении Украины в НАТО
Последние новости
14:58
Блинкен ответил на заявления Путина о ядерном оружии в Беларуси
14:44
"Мама, у нас нет дома!": 12-летний мальчик чудом уцелел после ракетного обстрела в Киевской области
14:35
фотоРоссияне обстреляли Константиновку, ранили 9-летнего ребенка и женщину
14:21
Французский телеканал сделал репортаж с позиций армии РФ, не упоминая агрессию
13:50
"Оператор ГТС" ищет рекрутинговую компанию для отбора кандидатов в набсовет
13:32
видеоСпецназовцы СБУ показали эвакуацию людей из оккупации под прикрытием артиллерии
13:18
"Выбирался, будто из ада": история военного, который во время боя с оккупантами потерял конечность
13:05
Блинкен опроверг слухи о приближении США и Ирана к соглашению по ядерной программе Тегерана
12:47
фото, обновленоРоссийская ракета попала в автомобиль на Харьковщине, погибли волонтеры - ОВА
12:35
Наводнения в Сербии: чрезвычайная ситуация в полусотне муниципалитетов
Все новости...
Реклама: