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Україна і Молдова підписали угоду про будівництво мосту через Дністер

"Європейська правда"Понеділок, 12 червня 2023, 13:39
Україна і Молдова підписали угоду про будівництво мосту через Дністер
Фото з Facebook Мінінфраструктури

Україна і Молдова підписали угоду про будівництво мосту на українсько-молдовському кордоні в районі населених пунктів Ямпіль та  Косеуць.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міністерства інфраструктури України. 

Відповідну угоду підписали віцепрем’єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков та міністерка інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Лілія Дабіжа.

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Підписання угоди є практичним продовженням домовленостей, досягнутих у 2021 році президентами України та Молдови, зазначив Кубраков.

Повномасштабне вторгнення внесло корективи в реалізацію проєкту, але критична необхідність розвитку альтернативних логістичних шляхів робить проєкт Ямпільського мосту безальтернативним, додав віцепрем’єр.

"Міст стане ключовою ланкою транспортного коридору між Києвом та Кишиневом. Окрім цього, завдяки мосту українські експортери отримають найкоротший шлях із центру України до країн Центральної та Південно-Східної Європи в обхід окупованого росіянами Придністров’я", – пояснив Кубраков.

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Ямпільський міст стане альтернативою паромній переправі на прикордонному переході "Ямпіль – Косеуць", яка не працює впродовж кількох років і вже давно не відповідала вимогам часу і реальним потребам жителів обох держав, зауважили у міністерстві.

Також міст дозволить розвантажити міжнародний пункт пропуску "Могилів-Подільський-Отач", через який проходить практично весь транспортний потік між Україною та Молдовою.

Загальна довжина мосту становить понад 1400 метрів. Штучна споруда матиме 2 смуги руху з тротуарами з обох сторін.

Проєкт мосту також враховує стандарти безбар’єрності, зокрема передбачено влаштування тротуарів з пониженням рівня бортового каменю в межах пішохідних переходів. Для орієнтування осіб з порушенням зору передбачені попереджувальні тактильні смуги.

У січні 2021 року в ОП заявляли, що Україна профінансує будівництво мосту через Дністер, який повинен стати частиною нової магістралі між Києвом та Кишиневом.

Теми: УкраїнаМолдовабудівництво
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