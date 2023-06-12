Украина и Молдова подписали соглашение о строительстве моста через Днестр

Украина и Молдова подписали соглашение о строительстве моста на украинско-молдовской границе в районе населенных пунктов Ямполь и Косеуц.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры Украины.

Соответствующее соглашение подписали вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков и министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Лилия Дабижа.

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Подписание соглашения является практическим продолжением договоренностей, достигнутых в 2021 году президентами Украины и Молдовы, отметил Кубраков.

Полномасштабное вторжение внесло коррективы в реализацию проекта, но критическая необходимость развития альтернативных логистических путей делает проект Ямпольского моста безальтернативным, добавил вице-премьер.

"Мост станет ключевым звеном транспортного коридора между Киевом и Кишиневом. Кроме этого, благодаря мосту украинские экспортеры получат кратчайший путь из центра Украины в страны Центральной и Юго-Восточной Европы в обход оккупированного россиянами Приднестровья", – пояснил Кубраков.

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Ямпольский мост станет альтернативой паромной переправе на пограничном переходе "Ямполь – Косеуц", которая не работает в течение нескольких лет и уже давно не отвечала требованиям времени и реальным потребностям жителей обоих государств, отметили в министерстве.

Также мост позволит разгрузить международный пункт пропуска "Могилев-Подольский – Отач", через который сейчас проходит практически весь транспортный поток между Украиной и Молдовой.

Общая длина моста составляет более 1400 метров. Искусственное сооружение будет иметь две полосы движения с тротуарами с обеих сторон.

Проект моста также учитывает стандарты безбарьерности, в частности предусмотрено устройство тротуаров с понижением уровня бортового камня в пределах пешеходных переходов. Для ориентирования лиц с нарушением зрения предусмотрены предупредительные тактильные полосы.

В январе 2021 года в ОП заявляли, что Украина профинансирует строительство моста через Днестр, который должен стать частью новой магистрали между Киевом и Кишиневом.