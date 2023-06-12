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Боррель розкритикував тих, хто виступає за мир і припинення допомоги Україні

"Європейська правда"Понеділок, 12 червня 2023, 14:30
Боррель розкритикував тих, хто виступає за мир і припинення допомоги Україні
Жозеп Боррель, фото: Getty Images

Жозеп Боррель, високий представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки запевняє, що Європа продовжить надавати військову підтримку Україні попри голоси проти цього.

Про це він сказав в інтерв’ю радіостанції Onda Cero, повідомляє "Європейська правда".

"На цей момент ці об'єднані зусилля тривають", – заявив Боррель. Він стверджує, що, за даними Євростату, більшість європейського населення виступає за продовження підтримки України.

Попри це, Боррель визнав, що "це нормально, що війна в Україні привертає набагато більше уваги в прикордонних країнах, які відчувають безпосередню загрозу і мають попередній досвід того, що означає російське вторгнення", ніж в Іспанії чи Португалії, де суспільний інтерес до неї слабшає після більш ніж року бойових дій.

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Боррель також розкритикував тих, хто виступає за мир і припинення військової підтримки України.

"А що буде далі? Якщо ви перестанете допомагати Україні у військовому плані, це не означає, що Росія піде. Ми всі хочемо миру, але ми повинні знати, якого миру ми хочемо", – додав він.

Дипломат нагадав, що всі лідери, які їздили на зустріч з російським президентом Владіміром Путіним, повернулися з однією і тією ж відповіддю, що "у нього є військові цілі, які потрібно виконати, і поки він їх не виконає, він не збирається зупиняти війну".

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Крім того, високий представник ЄС стверджує, що Путін, можливо, чекає, коли пройдуть вибори в Сполучених Штатах.

Водночас він зазначив, що якби він "був другом Путіна, як китайці, я б сказав йому, що він зробив величезну помилку, і він має виправити її якнайшвидше". "Ми очікуємо, що Китай вплине на Путіна, щоб зупинити цю війну", – зазначив Боррель.

Дипломат підкреслив, що "метою може бути лише відхід Росії з окупованих територій".

Нагадаємо, глава МЗС Італії Антоніо Таяні заявив, що завданням Заходу є допомогти Україні досягти справедливого миру після війни з Росією, оскільки метою президента РФ є відновлення Радянського союзу, і на Україні він не зупиниться.

Теми: ЄСУкраїнавійна
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