Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Боррель раскритиковал тех, кто выступает за мир и прекращение помощи Украине

"Европейская правда"Понедельник, 12 июня 2023, 14:30
Боррель раскритиковал тех, кто выступает за мир и прекращение помощи Украине
Жозеп Боррель, фото: Getty Images

Жозеп Боррель, высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, уверяет, что Европа продолжит оказывать военную поддержку Украине, несмотря на голоса против этого.

Об этом он сказал в интервью радиостанции Onda Cero, сообщает "Европейская правда".

"На данный момент эти объединенные усилия продолжаются", – заявляет Боррель и утверждает, что опросы Евростата показывают, что большинство европейского населения выступает за продолжение поддержки Украины.

Несмотря на это, он признает, что "это нормально, что война в Украине привлекает гораздо больше внимания в приграничных странах, которые испытывают непосредственную угрозу и имеют предыдущий опыт того, что означает российское вторжение", чем в Испании или Португалии, где общественный интерес к ней ослабевает после более чем года конфликта.

Реклама:

Боррель также критикует тех, кто выступает за мир и прекращение военной поддержки Украины. "А что будет дальше? Если вы перестанете помогать Украине в военном плане, это не значит, что Россия уйдет. Мы все хотим мира, но мы должны знать, какого мира мы хотим", – добавляет он.

Дипломат напомнил, что все лидеры, которые ездили на встречу с российским президентом Владимиром Путиным, вернулись с одним и тем же ответом, что "у него есть военные цели, которые нужно выполнить, и пока он их не выполнит, он не собирается останавливать войну".

Кроме того, высокий представитель ЕС утверждает, что Путин, возможно, ждет, когда пройдут выборы в Соединенных Штатах.

ВИДЕО ДНЯ

В то же время он отметил, что если бы он "был другом Путина, как китайцы, я бы сказал ему, что он совершил огромную ошибку, и он должен исправить ее как можно быстрее". "Мы ожидаем, что Китай повлияет на Путина, чтобы остановить эту войну", – говорит он.

Дипломат подчеркивает, что "целью может быть только уход России с оккупированных территорий".

Напомним, глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что задачей Запада является помочь Украине достичь справедливого мира после войны с Россией, поскольку целью президента РФ является восстановление Советского союза, и на Украине он не остановится.

Темы: ЕСУкраинавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоСпецназовцы СБУ показали эвакуацию людей из оккупации под прикрытием артиллерии

Украина перехватывает инициативу, но нужно оружие до 200 км - Минобороны

Заявлениями о передаче ядерного оружия Путин закрепляет военный контроль РФ над Беларусью – ISW

Саакашвили ответил президенту Грузии, которая отказывается его помиловать. Письмо

Президент ЮАР назвал 10 мирных идей Африки относительно войны в Украине

Зеленский ответил африканским лидерам по мирным переговорам с РФ

Все новости...
ЕС
ЕС не смог договориться о новом пакете санкций против России – СМИ
РФ в июне увеличит на 16% поставки нефти в ЕС по южной ветке "Дружбы" – СМИ
ЕС возбудил дело против Польши из-за закона о российском влиянии
Последние новости
14:58
Блинкен ответил на заявления Путина о ядерном оружии в Беларуси
14:44
"Мама, у нас нет дома!": 12-летний мальчик чудом уцелел после ракетного обстрела в Киевской области
14:35
фотоРоссияне обстреляли Константиновку, ранили 9-летнего ребенка и женщину
14:21
Французский телеканал сделал репортаж с позиций армии РФ, не упоминая агрессию
13:50
"Оператор ГТС" ищет рекрутинговую компанию для отбора кандидатов в набсовет
13:32
видеоСпецназовцы СБУ показали эвакуацию людей из оккупации под прикрытием артиллерии
13:18
"Выбирался, будто из ада": история военного, который во время боя с оккупантами потерял конечность
13:05
Блинкен опроверг слухи о приближении США и Ирана к соглашению по ядерной программе Тегерана
12:47
фото, обновленоРоссийская ракета попала в автомобиль на Харьковщине, погибли волонтеры - ОВА
12:35
Наводнения в Сербии: чрезвычайная ситуация в полусотне муниципалитетов
Все новости...
Реклама: