Боррель раскритиковал тех, кто выступает за мир и прекращение помощи Украине

Жозеп Боррель, высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, уверяет, что Европа продолжит оказывать военную поддержку Украине, несмотря на голоса против этого.

Об этом он сказал в интервью радиостанции Onda Cero, сообщает "Европейская правда".

"На данный момент эти объединенные усилия продолжаются", – заявляет Боррель и утверждает, что опросы Евростата показывают, что большинство европейского населения выступает за продолжение поддержки Украины.

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Несмотря на это, он признает, что "это нормально, что война в Украине привлекает гораздо больше внимания в приграничных странах, которые испытывают непосредственную угрозу и имеют предыдущий опыт того, что означает российское вторжение", чем в Испании или Португалии, где общественный интерес к ней ослабевает после более чем года конфликта.

Боррель также критикует тех, кто выступает за мир и прекращение военной поддержки Украины. "А что будет дальше? Если вы перестанете помогать Украине в военном плане, это не значит, что Россия уйдет. Мы все хотим мира, но мы должны знать, какого мира мы хотим", – добавляет он.

Дипломат напомнил, что все лидеры, которые ездили на встречу с российским президентом Владимиром Путиным, вернулись с одним и тем же ответом, что "у него есть военные цели, которые нужно выполнить, и пока он их не выполнит, он не собирается останавливать войну".

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Кроме того, высокий представитель ЕС утверждает, что Путин, возможно, ждет, когда пройдут выборы в Соединенных Штатах.

В то же время он отметил, что если бы он "был другом Путина, как китайцы, я бы сказал ему, что он совершил огромную ошибку, и он должен исправить ее как можно быстрее". "Мы ожидаем, что Китай повлияет на Путина, чтобы остановить эту войну", – говорит он.

Дипломат подчеркивает, что "целью может быть только уход России с оккупированных территорий".

Напомним, глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что задачей Запада является помочь Украине достичь справедливого мира после войны с Россией, поскольку целью президента РФ является восстановление Советского союза, и на Украине он не остановится.