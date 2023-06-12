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Тероборонівець загинув під колесами авто працівниці поліції

Олена Рощіна, Валентина РоманенкоПонеділок, 12 червня 2023, 15:20
Тероборонівець загинув під колесами авто працівниці поліції
Фото з місця аварії, опубліковане ДБР

Військовослужбовець Добровольчого формування територіальної громади загинув, перебігаючи дорогу поблизу блокпосту на виїзді з Києва у напрямку Броварів.

Джерело: Державне бюро розслідувань і співрозмовник УП у правоохоронних органах

Деталі: ДБР повідомляє, що в неділю 11 червня поблизу блокпосту на виїзді з Києва у напрямку Броварів сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій загинув військовослужбовець Добровольчого формування територіальної громади.

Слідчі провели огляд місця події, опитали свідків та учасників.

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За даними слідства, військовослужбовець ДФТГ перебігав проїзну частину у невстановленому для цього місці.

 

За кермом авто була працівниця правоохоронного органу. За попередніми даними, вона була твереза та рухалась із дозволеною швидкістю 110 км/год, зазначає ДБР. 

За даними УП, йдеться про працівницю поліції.

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Кримінальне провадження відкрите за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом (ч. 2 ст. 286 КК України).

Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура.

УП, доповнено
Теми: ДТПКиївКиївська область
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