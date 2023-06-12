Тероборонівець загинув під колесами авто працівниці поліції

Військовослужбовець Добровольчого формування територіальної громади загинув, перебігаючи дорогу поблизу блокпосту на виїзді з Києва у напрямку Броварів.

Джерело: Державне бюро розслідувань і співрозмовник УП у правоохоронних органах

Деталі: ДБР повідомляє, що в неділю 11 червня поблизу блокпосту на виїзді з Києва у напрямку Броварів сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій загинув військовослужбовець Добровольчого формування територіальної громади.

Слідчі провели огляд місця події, опитали свідків та учасників.

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За даними слідства, військовослужбовець ДФТГ перебігав проїзну частину у невстановленому для цього місці.

За кермом авто була працівниця правоохоронного органу. За попередніми даними, вона була твереза та рухалась із дозволеною швидкістю 110 км/год, зазначає ДБР.

За даними УП, йдеться про працівницю поліції.

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