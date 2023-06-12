Тероборонівець загинув під колесами авто працівниці поліції
Військовослужбовець Добровольчого формування територіальної громади загинув, перебігаючи дорогу поблизу блокпосту на виїзді з Києва у напрямку Броварів.
Джерело: Державне бюро розслідувань і співрозмовник УП у правоохоронних органах
Деталі: ДБР повідомляє, що в неділю 11 червня поблизу блокпосту на виїзді з Києва у напрямку Броварів сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій загинув військовослужбовець Добровольчого формування територіальної громади.
Слідчі провели огляд місця події, опитали свідків та учасників.
За даними слідства, військовослужбовець ДФТГ перебігав проїзну частину у невстановленому для цього місці.
За кермом авто була працівниця правоохоронного органу. За попередніми даними, вона була твереза та рухалась із дозволеною швидкістю 110 км/год, зазначає ДБР.
За даними УП, йдеться про працівницю поліції.
Кримінальне провадження відкрите за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом (ч. 2 ст. 286 КК України).
Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура.