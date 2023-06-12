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Теробороновец погиб под колесами авто работницы полиции

Елена Рощина, Валентина РоманенкоПонедельник, 12 июня 2023, 15:20
Теробороновец погиб под колесами авто работницы полиции
Фото с места аварии, опубликованное ГБР

Военнослужащий Добровольческого формирования территориальной общины погиб, перебегая дорогу вблизи блокпоста на выезде из Киева в направлении Броваров.

Источник: Государственное бюро расследований и собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: ГБР сообщает, что в воскресенье 11 июня вблизи блокпоста на выезде из Киева в направлении Броваров произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб военнослужащий Добровольческого формирования территориальной общины.

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Следователи провели осмотр места происшествия, опросили свидетелей и участников.

По данным следствия, военнослужащий ДФТО перебегал проезжую часть в неустановленном для этого месте.

 

За рулем авто была сотрудница правоохранительного органа. По предварительным данным, она была трезвая и двигалась с разрешенной скоростью 110 км/ч, отмечает ГБР.

ВИДЕО ДНЯ

По данным УП, речь идет о работнице полиции.

 

Уголовное производство открыто по статье нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

Процессуальное руководство осуществляет Киевская городская прокуратура.

УП, дополнено
Темы: ДТПКиевКиевская область
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