Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

США просувають реформу Радбезу ООН: більше постійних членів, але без права вето – WP

"Європейська правда"Понеділок, 12 червня 2023, 22:17

Сполучені Штати почали розробку пропозиції реформи Ради безпеки ООН – найвпливовішого органу у системі міжнародного права, – яка передбачає розширення його складу для кращого представництва регіонів світу.

Про це йдеться в матеріалі The Washington Post, повідомляє "Європейська правда".

Наразі США не мають остаточного бачення реформи Радбезу ООН, та, як передбачається, йтиметься про розширення кількості його постійних представників на приблизно шість, водночас вони не матимуть права вето.

Реклама:

Така позиція гарантує, що в разі втілення реформи нові країни отримають вплив постійних членів Радбезу ООН, що водночас не підважить право вето нинішніх членів.

Попередньою підтримкою реформи наразі намагається заручитись посол США при ООН Лінда Томас-Грінфілд. Цей крок є частиною ширшого прагнення Вашингтона модернізувати міжнародні організації, яких часто звинувачують у неефективності.

"Ми хочемо, щоб ці інституції працювали так, щоб ми могли обговорювати і намагатися вирішувати міжнародні конфлікти. Ми повинні чітко усвідомлювати успіхи й невдачі, яких ми досягли за ці роки, але немає жодних сумнівів, що з цими інституціями нам краще, ніж без них", – пояснює на умовах анонімності американський посадовець.

ВІДЕО ДНЯ

Наразі невідомо, які саме країни можуть стати постійними членами Радбезу ООН, та Сполучені Штати раніше підтримували включення до цього органу Німеччини, Японії та Індії.

Водночас такий крок потребуватиме зміни Статуту Організації, а для цього її мають схвалити й ратифікувати дві треті членів ООН.

Нагадаємо, у вересні 2022 року під час сесії високого рівня Генасамблеї ООН президент США Джо Байден підтвердив, що підтримує розширення кількості постійних та непостійних членів Ради безпеки.

Це питання особливо гостро постало з огляду на повномасштабне вторгнення Росії, яка має право вето й може блокувати будь-які рішення, які притягнуть її до відповідальності за порушення міжнародного права.

Теми: СШАООН
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
США
У Пентагоні запевнили, що коштів для потреб України вистачить
Apple оголосила дату осінньої презентації, на якій покаже iPhone 15
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на чверть мільярда
Останні новини
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
Усі новини...
Реклама: