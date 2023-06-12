Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

США продвигают реформу Совбеза ООН: больше постоянных членов, но без права вето - WP

"Европейская правда"Понедельник, 12 июня 2023, 22:17

Соединенные Штаты начали разработку предложения реформы Совета безопасности ООН - самого влиятельного органа в системе международного права, - которая предусматривает расширение его состава для лучшего представительства регионов мира.

Об этом говорится в материале The Washington Post, сообщает "Европейская правда".

Сейчас США не имеют окончательного видения реформы Совбеза ООН, и, как предполагается, речь пойдет о расширении количества его постоянных представителей на примерно шесть, при этом они не будут иметь права вето.

Реклама:

Такая позиция гарантирует, что в случае воплощения реформы новые страны получат влияние постоянных членов Совбеза ООН, что одновременно не подорвет право вето нынешних членов.

Предварительной поддержкой реформы сейчас пытается заручиться посол США при ООН Линда Томас-Гринфилд. Этот шаг является частью более широкого стремления Вашингтона модернизировать международные организации, которых часто обвиняют в неэффективности.

"Мы хотим, чтобы эти институты работали так, чтобы мы могли обсуждать и пытаться решать международные конфликты. Мы должны четко осознавать успехи и неудачи, которых мы достигли за эти годы, но нет никаких сомнений, что с этими институтами нам лучше, чем без них", - объясняет на условиях анонимности американский чиновник.

ВИДЕО ДНЯ

Пока неизвестно, какие именно страны могут стать постоянными членами Совбеза ООН, но Соединенные Штаты ранее поддерживали включение в этот орган Германии, Японии и Индии.

В то же время такой шаг потребует изменения Устава Организации, а для этого его должны одобрить и ратифицировать две трети членов ООН.

Напомним, в сентябре 2022 года во время сессии высокого уровня Генассамблеи ООН президент США Джо Байден подтвердил, что поддерживает расширение количества постоянных и непостоянных членов Совета безопасности.

Этот вопрос особенно остро встал, учитывая полномасштабное вторжение России, которая имеет право вето и может блокировать любые решения, которые привлекут ее к ответственности за нарушение международного права.

Темы: СШАООН
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ объявила подозрение алкогольному магнату Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
США
Порты США помогут восстановить морскую инфраструктуру Украины
Пентагон о контрнаступлении: ВСУ медленно продвигаются вперед и отражают атаки
Белый дом намекнул, что Пригожина убил Путин
Последние новости
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:12
ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение алкогольному магнату Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
Все новости...
Реклама: