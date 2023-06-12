США продвигают реформу Совбеза ООН: больше постоянных членов, но без права вето - WP

Соединенные Штаты начали разработку предложения реформы Совета безопасности ООН - самого влиятельного органа в системе международного права, - которая предусматривает расширение его состава для лучшего представительства регионов мира.

Об этом говорится в материале The Washington Post, сообщает "Европейская правда".

Сейчас США не имеют окончательного видения реформы Совбеза ООН, и, как предполагается, речь пойдет о расширении количества его постоянных представителей на примерно шесть, при этом они не будут иметь права вето.

Такая позиция гарантирует, что в случае воплощения реформы новые страны получат влияние постоянных членов Совбеза ООН, что одновременно не подорвет право вето нынешних членов.

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Предварительной поддержкой реформы сейчас пытается заручиться посол США при ООН Линда Томас-Гринфилд. Этот шаг является частью более широкого стремления Вашингтона модернизировать международные организации, которых часто обвиняют в неэффективности.

"Мы хотим, чтобы эти институты работали так, чтобы мы могли обсуждать и пытаться решать международные конфликты. Мы должны четко осознавать успехи и неудачи, которых мы достигли за эти годы, но нет никаких сомнений, что с этими институтами нам лучше, чем без них", - объясняет на условиях анонимности американский чиновник.

Пока неизвестно, какие именно страны могут стать постоянными членами Совбеза ООН, но Соединенные Штаты ранее поддерживали включение в этот орган Германии, Японии и Индии.

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В то же время такой шаг потребует изменения Устава Организации, а для этого его должны одобрить и ратифицировать две трети членов ООН.

Напомним, в сентябре 2022 года во время сессии высокого уровня Генассамблеи ООН президент США Джо Байден подтвердил, что поддерживает расширение количества постоянных и непостоянных членов Совета безопасности.

Этот вопрос особенно остро встал, учитывая полномасштабное вторжение России, которая имеет право вето и может блокировать любые решения, которые привлекут ее к ответственности за нарушение международного права.