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ЗМІ: США у вівторок оголосять про нову військову допомогу Україні, зокрема БМП

"Європейська правда"Понеділок, 12 червня 2023, 23:17

Сполучені Штати у вівторок можуть оголосити про новий пакет військової допомоги Україні вартістю до 325 мільйонів доларів на тлі початку контрнаступальних дій.

Про це повідомила журналістка "Голосу Америки" Карла Бебб із посиланням на неназваного посадовця, пише "Європейська правда".

Нова військова допомога США виділятиметься за механізмом Presidential Drawdown Authority, тобто безпосередньо з військових складів американської армії.

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За даними "Голосу Америки", до пакета увійдуть бойові машини піхоти Bradley та Stryker, "які можуть замінити вже пошкоджені або знищені", а також боєприпаси до систем HIMARS і NASAMS.

Після початку контрнаступу на окремих ділянках фронту ЗМІ фіксували певні втрати України у військовій техніці, зокрема й БМП.

Загальний обсяг військової допомоги США для України з початку повномасштабного вторгнення, згідно з офіційними даними американського Міноборони, становить понад 39,7 мільярда доларів США.

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Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Джо Байден вважає, що американське фінансування для підтримки України триватиме й далі попри можливі дискусії в Конгресі.

Теми: СШАдопомога Українізброя
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