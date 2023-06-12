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Новий президент Латвії: Перепоною для вступу України до НАТО є не Угорщина

"Європейська правда"Понеділок, 12 червня 2023, 23:44
Новий президент Латвії: Перепоною для вступу України до НАТО є не Угорщина
Едгарс Рінкевичс, фото МЗС Латвії

Міністр закордонних справ та обраний президент Латвії Едгарс Рінкевичс зауважив, що Угорщина не є головною перешкодою на шляху України до НАТО – йдеться про невизначеність позиції ширшого кола країн. 

Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

Рінкевичс зазначив, що головною перешкодою для вступу України до Північноатлантичного альянсу є внутрішня дискусія у НАТО, а не сама Україна чи негласне "вето" Росії. 

"Причина – у тому, що зараз у багатьох столицях держав-членів НАТО немає достатньо чіткого розуміння, що робити з ситуацією, коли воююча держава приєднується до Альянсу, і що це означає в контексті Статті 5. Скажу прямо: ось це головне питання. І саме на це питання багато держав-членів не можуть дати відповідь. І доки вони не матимуть цієї відповіді самі для себе – то не зможуть відповісти і за одним столом і іншими членами НАТО", – зазначив Едгарс Рінкевичс. 

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На його думку, якби ця позиція сформувалася, то перешкодою не має бути навіть думка офіційного Будапешта. 

"Я вважаю, що коли дійде до фінального процесу ухвалення рішення, то я вірю – усі без винятку союзники  погодяться. Але наразі перепоною є ось це ключове питання. Є країна у війні. Є "п’ята стаття" НАТО. І зараз не одна-дві держави, а дуже багато держав намагаються зрозуміти, що це означає для Альянсу. У багатьох столицях досі не з’явилося доброї відповіді на це запитання, і ми маємо це зрозуміти", – додав він.

Рінкевичс зазначив, що Латвія бачить майбутнє України у НАТО і зі свого боку робитиме усе можливе для того, щоби це сталося. 

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Едгарс Рінкевичс також поділився своїми очікуваннями від саміту у Вільнюсі. 

Теми: НАТОУкраїнаУгорщинаЛатвія
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