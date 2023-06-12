Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Новый президент Латвии: Преградой для вступления Украины в НАТО является не Венгрия

"Европейская правда"Понедельник, 12 июня 2023, 23:44
Новый президент Латвии: Преградой для вступления Украины в НАТО является не Венгрия
Эдгарс Ринкевичс, фото МИД Латвии

Министр иностранных дел и избранный президент Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что Венгрия не является главным препятствием на пути Украины в НАТО – речь идет о неопределенности позиции более широкого круга стран.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

Ринкевичс отметил, что главным препятствием для вступления Украины в Североатлантический альянс является внутренняя дискуссия в НАТО, а не сама Украина или негласное "вето" России.

"Причина – в том, что сейчас во многих столицах государств-членов НАТО нет достаточно четкого понимания, что делать с ситуацией, когда воюющее государство присоединяется к Альянсу, и что это означает в контексте Статьи 5. Скажу прямо: вот это главный вопрос. И именно на этот вопрос многие государства-члены не могут дать ответ. И пока они не будут иметь этого ответа сами для себя – то не смогут ответить и за одним столом и другими членами НАТО", – отметил Эдгарс Ринкевичс.

Реклама:

По его мнению, если бы эта позиция сформировалась, то препятствием не должно быть даже мнение официального Будапешта.

"Я считаю, что когда дойдет до финального процесса принятия решения, то я верю – все без исключения союзники согласятся. Но сейчас преградой является вот этот ключевой вопрос. Есть страна в войне. Есть "пятая статья" НАТО. И сейчас не одно-два государства, а очень много государств пытаются понять, что это значит для Альянса. Во многих столицах до сих пор не появилось хорошего ответа на этот вопрос, и мы должны это понять", – добавил он.

Ринкевичс отметил, что Латвия видит будущее Украины в НАТО и со своей стороны будет делать все возможное для того, чтобы это произошло.

ВИДЕО ДНЯ

Эдгарс Ринкевичс также поделился своими ожиданиями от саммита в Вильнюсе.

Темы: НАТОУкраинаВенгрияЛатвия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоСпецназовцы СБУ показали эвакуацию людей из оккупации под прикрытием артиллерии

Украина перехватывает инициативу, но нужно оружие до 200 км - Минобороны

Заявлениями о передаче ядерного оружия Путин закрепляет военный контроль РФ над Беларусью – ISW

Саакашвили ответил президенту Грузии, которая отказывается его помиловать. Письмо

Президент ЮАР назвал 10 мирных идей Африки относительно войны в Украине

Зеленский ответил африканским лидерам по мирным переговорам с РФ

Все новости...
НАТО
Глава МИД Латвии рассказал, чего ждать от саммита в Вильнюсе
Министры стран НАТО обсудят с крупнейшими оборонными компаниями наращивание производства
War Speeches. Российский фронт сыпется, а Украина все ближе к НАТО
Последние новости
13:50
"Оператор ГТС" ищет рекрутинговую компанию для отбора кандидатов в набсовет
13:32
видеоСпецназовцы СБУ показали эвакуацию людей из оккупации под прикрытием артиллерии
13:18
"Выбирался, будто из ада": история военного, который во время боя с оккупантами потерял конечность
13:05
Блинкен опроверг слухи о приближении США и Ирана к соглашению по ядерной программе Тегерана
12:47
фотоРоссийская ракета попала в автомобиль на Харьковщине, все четверо погибли - ОВА
12:35
Наводнения в Сербии: чрезвычайная ситуация в полусотне муниципалитетов
12:19
Федерация немецкой промышленности предполагает стагнацию экономики Германии
12:08
В шахте Павлограда произошел взрыв, трое в больнице
12:00
Более 3 тысяч пар в Украине поженились дистанционно за время полномасштабного вторжения – Минюст
11:40
Госспецсвязи заблокировала домен, с которого распространялись фейки якобы от "Украинской правды"
Все новости...
Реклама: