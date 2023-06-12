Новый президент Латвии: Преградой для вступления Украины в НАТО является не Венгрия

Министр иностранных дел и избранный президент Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что Венгрия не является главным препятствием на пути Украины в НАТО – речь идет о неопределенности позиции более широкого круга стран.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

Ринкевичс отметил, что главным препятствием для вступления Украины в Североатлантический альянс является внутренняя дискуссия в НАТО, а не сама Украина или негласное "вето" России.

"Причина – в том, что сейчас во многих столицах государств-членов НАТО нет достаточно четкого понимания, что делать с ситуацией, когда воюющее государство присоединяется к Альянсу, и что это означает в контексте Статьи 5. Скажу прямо: вот это главный вопрос. И именно на этот вопрос многие государства-члены не могут дать ответ. И пока они не будут иметь этого ответа сами для себя – то не смогут ответить и за одним столом и другими членами НАТО", – отметил Эдгарс Ринкевичс.

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По его мнению, если бы эта позиция сформировалась, то препятствием не должно быть даже мнение официального Будапешта.

"Я считаю, что когда дойдет до финального процесса принятия решения, то я верю – все без исключения союзники согласятся. Но сейчас преградой является вот этот ключевой вопрос. Есть страна в войне. Есть "пятая статья" НАТО. И сейчас не одно-два государства, а очень много государств пытаются понять, что это значит для Альянса. Во многих столицах до сих пор не появилось хорошего ответа на этот вопрос, и мы должны это понять", – добавил он.

Ринкевичс отметил, что Латвия видит будущее Украины в НАТО и со своей стороны будет делать все возможное для того, чтобы это произошло.

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Эдгарс Ринкевичс также поделился своими ожиданиями от саммита в Вильнюсе.