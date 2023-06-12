Новый президент Латвии: Преградой для вступления Украины в НАТО является не Венгрия

Министр иностранных дел и избранный президент Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что Венгрия не является главным препятствием на пути Украины в НАТО – речь идет о неопределенности позиции более широкого круга стран.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

Ринкевичс отметил, что главным препятствием для вступления Украины в Североатлантический альянс является внутренняя дискуссия в НАТО, а не сама Украина или негласное "вето" России.

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"Причина – в том, что сейчас во многих столицах государств-членов НАТО нет достаточно четкого понимания, что делать с ситуацией, когда воюющее государство присоединяется к Альянсу, и что это означает в контексте Статьи 5. Скажу прямо: вот это главный вопрос. И именно на этот вопрос многие государства-члены не могут дать ответ. И пока они не будут иметь этого ответа сами для себя – то не смогут ответить и за одним столом и другими членами НАТО", – отметил Эдгарс Ринкевичс.

По его мнению, если бы эта позиция сформировалась, то препятствием не должно быть даже мнение официального Будапешта.

"Я считаю, что когда дойдет до финального процесса принятия решения, то я верю – все без исключения союзники согласятся. Но сейчас преградой является вот этот ключевой вопрос. Есть страна в войне. Есть "пятая статья" НАТО. И сейчас не одно-два государства, а очень много государств пытаются понять, что это значит для Альянса. Во многих столицах до сих пор не появилось хорошего ответа на этот вопрос, и мы должны это понять", – добавил он.

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Ринкевичс отметил, что Латвия видит будущее Украины в НАТО и со своей стороны будет делать все возможное для того, чтобы это произошло.

Эдгарс Ринкевичс также поделился своими ожиданиями от саммита в Вильнюсе.