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Ворожі обстріли Сумщини: за добу зафіксовано 55 вибухів

Ольга Глущенко Вівторок, 13 червня 2023, 01:57
Ворожі обстріли Сумщини: за добу зафіксовано 55 вибухів
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Протягом минулого дня росіяни здійснили 12 обстрілів прикордонних громад Сумської області, зафіксовано 55 вибухів.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: Обстрілів зазнали Юнаківська, Есманська, Краснопільська, Ворожбянська, Новослобідська, Білопільська та Великописарівська громади.

По Юнаківській громаді ворог здійснив артобстріл з САУ (1 вибух).

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По Есманській громаді був артилерійський обстріл (5 вибухів). Пошкоджено виробничі приміщення приватного підприємства, лінію електропередач.

У Краснопільській громаді зафіксовано артобстріл (4 вибухи) та обстріл з АГС (20 вибухів).

Ворожбянська громада:  був обстріл зі ствольної артилерії (4 вибухи).

ВІДЕО ДНЯ

На Новослобідську громаду росіяни скинули 7 мін.

По Білопільській громаді був обстріл з міномету (7 вибухів).

Великописарівську громаду ворог вдарив мінометним обстрілом (2 вибухи). Пошкоджено 1 приватний житловий будинок, гараж та ЛЕП.

Теми: Сумська областьобстрілвибухвійна
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