Ворожі обстріли Сумщини: за добу зафіксовано 55 вибухів
Протягом минулого дня росіяни здійснили 12 обстрілів прикордонних громад Сумської області, зафіксовано 55 вибухів.
Джерело: військова адміністрація Сумської області
Деталі: Обстрілів зазнали Юнаківська, Есманська, Краснопільська, Ворожбянська, Новослобідська, Білопільська та Великописарівська громади.
По Юнаківській громаді ворог здійснив артобстріл з САУ (1 вибух).
По Есманській громаді був артилерійський обстріл (5 вибухів). Пошкоджено виробничі приміщення приватного підприємства, лінію електропередач.
У Краснопільській громаді зафіксовано артобстріл (4 вибухи) та обстріл з АГС (20 вибухів).
Ворожбянська громада: був обстріл зі ствольної артилерії (4 вибухи).
На Новослобідську громаду росіяни скинули 7 мін.
По Білопільській громаді був обстріл з міномету (7 вибухів).
Великописарівську громаду ворог вдарив мінометним обстрілом (2 вибухи). Пошкоджено 1 приватний житловий будинок, гараж та ЛЕП.