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Вражеские обстрелы Сумщины: за сутки зафиксировано 55 взрывов

Ольга ГлущенкоВторник, 13 июня 2023, 01:57
Вражеские обстрелы Сумщины: за сутки зафиксировано 55 взрывов
скриншот

В течение прошлого дня россияне совершили 12 обстрелов приграничных общин Сумской области, зафиксировано 55 взрывов.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: Обстрелам подверглись Юнаковская, Эсманская, Краснопольская, Ворожбянская, Новослободская, Белопольская и Великописаревская громады.

По Юнаковской громаде враг совершил артобстрел из САУ (1 взрыв).

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По Эсманской громаде был артиллерийский обстрел (5 взрывов). Повреждены производственные помещения частного предприятия, линия электропередач.

В Краснопольской громаде зафиксирован артобстрел (4 взрыва) и обстрел из АГС (20 взрывов).

Ворожбянская громада: был обстрел из ствольной артиллерии (4 взрыва).

ВИДЕО ДНЯ

На Новослободскую громаду россияне сбросили 7 мин.

По Белопольской общине был обстрел из миномета (7 взрывов).

Темы: Сумская областьобстрелвзрыввойна
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