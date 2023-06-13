Вражеские обстрелы Сумщины: за сутки зафиксировано 55 взрывов
В течение прошлого дня россияне совершили 12 обстрелов приграничных общин Сумской области, зафиксировано 55 взрывов.
Источник: военная администрация Сумской области
Детали: Обстрелам подверглись Юнаковская, Эсманская, Краснопольская, Ворожбянская, Новослободская, Белопольская и Великописаревская громады.
По Юнаковской громаде враг совершил артобстрел из САУ (1 взрыв).
По Эсманской громаде был артиллерийский обстрел (5 взрывов). Повреждены производственные помещения частного предприятия, линия электропередач.
В Краснопольской громаде зафиксирован артобстрел (4 взрыва) и обстрел из АГС (20 взрывов).
Ворожбянская громада: был обстрел из ствольной артиллерии (4 взрыва).
На Новослободскую громаду россияне сбросили 7 мин.
По Белопольской общине был обстрел из миномета (7 взрывов).