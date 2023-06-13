Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

По всій Україні була оголошена повітряна тривога

Ольга Глущенко Вівторок, 13 червня 2023, 03:52
По всій Україні була оголошена повітряна тривога
фото Getty Images

У Києві та всіх областях України в ніч на 13 червня була оголошена повітряна тривога.

Джерело: мапа повітряних тривог

Деталі: Повітряна тривога почала ширитися після 01:30 з південних областей.

О 02:46 тривога була оголошена у столиці та Київській області.

Реклама:

Згодом повітряна тривога поширилася по всіх областях України, крім західних.

Повітряна тривога означає небезпеку ударів, громадянам рекомендується перейти до укриття або дотримуватись правила "двох стін".

Оновлено: О 03:39 повітряна тривога почалася ширитися і в західних областях.

ВІДЕО ДНЯ

О 03:52 повітряна тривога була оголошена по всій Україні.

О 04:38 з Києва та області почалися відбої повітряної тривоги.

Теми: повітряна тривога
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоСпецпризначенці СБУ показали евакуацію людей з окупації під прикриттям артилерії

Україна перехоплює ініціативу, але потрібна зброя до 200 км – Міноборони

Заявами про передачу ядерної зброї Путін закріплює військовий контроль РФ над Білоруссю – ISW

Саакашвілі відповів президентці Грузії, яка відмовляється його помилувати. Лист

Президент ПАР назвав 10 мирних ідей Африки щодо війни в Україні

Зеленський відповів африканським лідерам щодо мирних переговорів з РФ

Усі новини...
Росіяни вдарили по місту на Донеччині: є загиблий та поранені
Зеленський провів Ставку: Втрати у ворога саме такі, як нам потрібно
ЗМІ: США у вівторок оголосять про нову військову допомогу Україні, зокрема БМП
ЗСУ за тиждень взяли під контроль 16 кв. км на Бахмутському напрямку – Маляр
Останні новини
14:44
"Мамо, в нас нема будинку!": 12-річний хлопчик дивом вцілів після ракетного обстрілу на Київщині
14:35
фотоРосіяни обстріляли Костянтинівку, поранили 9-річну дитину та жінку
14:21
Французький телеканал зробив репортаж з позицій армії РФ, не згадуючи про агресію
13:50
"Оператор ГТС" шукає рекрутингову компанію для відбору кандидатів до наглядової ради
13:32
відеоСпецпризначенці СБУ показали евакуацію людей з окупації під прикриттям артилерії
13:18
"Вибирався, ніби з пекла": історія військового, який під час бою з окупантами втратив кінцівку
13:05
Блінкен заперечив чутки про наближення США та Ірану до угоди щодо ядерної програми Тегерану
12:47
фото, оновленоРосійська ракета влучила в автомобіль на Харківщині, загинули волонтери – ОВА
12:35
Повені у Сербії: надзвичайна ситуація у півсотні муніципалітетів
12:19
Федерація німецької промисловості передбачає стагнацію економіки Німеччини
Усі новини...
Реклама: