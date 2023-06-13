По всій Україні була оголошена повітряна тривога

У Києві та всіх областях України в ніч на 13 червня була оголошена повітряна тривога.

Джерело: мапа повітряних тривог

Деталі: Повітряна тривога почала ширитися після 01:30 з південних областей.

О 02:46 тривога була оголошена у столиці та Київській області.

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Згодом повітряна тривога поширилася по всіх областях України, крім західних.

Повітряна тривога означає небезпеку ударів, громадянам рекомендується перейти до укриття або дотримуватись правила "двох стін".

Оновлено: О 03:39 повітряна тривога почалася ширитися і в західних областях.

ВІДЕО ДНЯ

О 03:52 повітряна тривога була оголошена по всій Україні.

О 04:38 з Києва та області почалися відбої повітряної тривоги.