По всій Україні була оголошена повітряна тривога
Вівторок, 13 червня 2023, 03:52
У Києві та всіх областях України в ніч на 13 червня була оголошена повітряна тривога.
Джерело: мапа повітряних тривог
Деталі: Повітряна тривога почала ширитися після 01:30 з південних областей.
О 02:46 тривога була оголошена у столиці та Київській області.
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Згодом повітряна тривога поширилася по всіх областях України, крім західних.
Повітряна тривога означає небезпеку ударів, громадянам рекомендується перейти до укриття або дотримуватись правила "двох стін".
Оновлено: О 03:39 повітряна тривога почалася ширитися і в західних областях.
ВІДЕО ДНЯ
О 03:52 повітряна тривога була оголошена по всій Україні.
О 04:38 з Києва та області почалися відбої повітряної тривоги.