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По всій Україні була оголошена повітряна тривога

Ольга Глущенко Вівторок, 13 червня 2023, 03:52
По всій Україні була оголошена повітряна тривога
фото Getty Images

У Києві та всіх областях України в ніч на 13 червня була оголошена повітряна тривога.

Джерело: мапа повітряних тривог

Деталі: Повітряна тривога почала ширитися після 01:30 з південних областей.

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О 02:46 тривога була оголошена у столиці та Київській області.

Згодом повітряна тривога поширилася по всіх областях України, крім західних.

Повітряна тривога означає небезпеку ударів, громадянам рекомендується перейти до укриття або дотримуватись правила "двох стін".

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Оновлено: О 03:39 повітряна тривога почалася ширитися і в західних областях.

О 03:52 повітряна тривога була оголошена по всій Україні.

О 04:38 з Києва та області почалися відбої повітряної тривоги.

Теми: повітряна тривога
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