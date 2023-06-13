Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

По всей Украине была объявлена воздушная тревога

Ольга ГлущенкоВторник, 13 июня 2023, 03:52
По всей Украине была объявлена воздушная тревога
фото Getty Images

В Киеве и всех областях Украины в ночь на 13 июня была объявлена воздушная тревога.

Источник: карта воздушных тревог

Детали: Воздушная тревога начала распространяться после 01:30 из южных областей.

В 02:46 тревога была объявлена в столице и Киевской области.

Реклама:

Впоследствии воздушная тревога распространилась по всем областям Украины, кроме западных.

Воздушная тревога означает опасность ударов, гражданам рекомендуется перейти в укрытие или соблюдать правило "двух стен".

Обновлено: В 03:39 воздушная тревога началась распространяться и в западных областях.

ВИДЕО ДНЯ

В 03:52 воздушная тревога была объявлена по всей Украине.

В 04:38 из Киева и области начались отбои воздушной тревоги.

Темы: воздушная тревога
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоСпецназовцы СБУ показали эвакуацию людей из оккупации под прикрытием артиллерии

Украина перехватывает инициативу, но нужно оружие до 200 км - Минобороны

Заявлениями о передаче ядерного оружия Путин закрепляет военный контроль РФ над Беларусью – ISW

Саакашвили ответил президенту Грузии, которая отказывается его помиловать. Письмо

Президент ЮАР назвал 10 мирных идей Африки относительно войны в Украине

Зеленский ответил африканским лидерам по мирным переговорам с РФ

Все новости...
Россияне ударили по городу в Донецкой области: есть погибший и раненые
Зеленский провел Ставку: Потери у врага именно такие, как нам нужно
СМИ: США во вторник объявят о новой военной помощи Украине, в частности БМП
ВСУ за неделю взяли под контроль 16 кв. км на Бахмутском направлении – Маляр
Последние новости
14:58
Блинкен ответил на заявления Путина о ядерном оружии в Беларуси
14:44
"Мама, у нас нет дома!": 12-летний мальчик чудом уцелел после ракетного обстрела в Киевской области
14:35
фотоРоссияне обстреляли Константиновку, ранили 9-летнего ребенка и женщину
14:21
Французский телеканал сделал репортаж с позиций армии РФ, не упоминая агрессию
13:50
"Оператор ГТС" ищет рекрутинговую компанию для отбора кандидатов в набсовет
13:32
видеоСпецназовцы СБУ показали эвакуацию людей из оккупации под прикрытием артиллерии
13:18
"Выбирался, будто из ада": история военного, который во время боя с оккупантами потерял конечность
13:05
Блинкен опроверг слухи о приближении США и Ирана к соглашению по ядерной программе Тегерана
12:47
фото, обновленоРоссийская ракета попала в автомобиль на Харьковщине, погибли волонтеры - ОВА
12:35
Наводнения в Сербии: чрезвычайная ситуация в полусотне муниципалитетов
Все новости...
Реклама: