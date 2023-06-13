По всей Украине была объявлена воздушная тревога
Вторник, 13 июня 2023, 03:52
В Киеве и всех областях Украины в ночь на 13 июня была объявлена воздушная тревога.
Источник: карта воздушных тревог
Детали: Воздушная тревога начала распространяться после 01:30 из южных областей.
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В 02:46 тревога была объявлена в столице и Киевской области.
Впоследствии воздушная тревога распространилась по всем областям Украины, кроме западных.
Воздушная тревога означает опасность ударов, гражданам рекомендуется перейти в укрытие или соблюдать правило "двух стен".
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Обновлено: В 03:39 воздушная тревога началась распространяться и в западных областях.
В 03:52 воздушная тревога была объявлена по всей Украине.
В 04:38 из Киева и области начались отбои воздушной тревоги.