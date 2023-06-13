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По всей Украине была объявлена воздушная тревога

Ольга ГлущенкоВторник, 13 июня 2023, 03:52
По всей Украине была объявлена воздушная тревога
фото Getty Images

В Киеве и всех областях Украины в ночь на 13 июня была объявлена воздушная тревога.

Источник: карта воздушных тревог

Детали: Воздушная тревога начала распространяться после 01:30 из южных областей.

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В 02:46 тревога была объявлена в столице и Киевской области.

Впоследствии воздушная тревога распространилась по всем областям Украины, кроме западных.

Воздушная тревога означает опасность ударов, гражданам рекомендуется перейти в укрытие или соблюдать правило "двух стен".

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Обновлено: В 03:39 воздушная тревога началась распространяться и в западных областях.

В 03:52 воздушная тревога была объявлена по всей Украине.

В 04:38 из Киева и области начались отбои воздушной тревоги.

Темы: воздушная тревога
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