У Кривому Розі окупанти влучили у 5-поверхівку, є загиблі та постраждалі
Вівторок, 13 червня 2023, 06:02
Вночі 13 червня у Кривому Розі росіяни поцілили у 5-поверховий будинок, є загиблі та постраждалі.
Джерело: голова Ради оборони Кривого Рогу Вілкул у Телеграм, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак
Дослівно: "Кривий Ріг. Вибухи.
Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет".
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Оновлено о 05:08: Пізніше Вілкул додав, що росіяни влучили в декілька цивільних об’єктів у різних частинах Кривого Рогу, зокрема, у п'ятиповерховий будинок.
Пряма мова: "Працюють всі екстрені служби, закінчується гасіння пожеж.
Швидка надає допомогу, є постраждалі у вкрай тяжкому стані, ймовірно є люди під завалами.
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Повна інформація буде після ліквідації".
Оновлено о 06:02: Лисак повідомив, що внаслідок удару по 5-поверхівці є загиблі та поранені.