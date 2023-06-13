У Кривому Розі окупанти влучили у 5-поверхівку, є загиблі та постраждалі

россияне попали в 5-этажку в Кривом Роге, фото Лысака

Вночі 13 червня у Кривому Розі росіяни поцілили у 5-поверховий будинок, є загиблі та постраждалі.

Джерело: голова Ради оборони Кривого Рогу Вілкул у Телеграм, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Дослівно: "Кривий Ріг. Вибухи.

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Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет".

Оновлено о 05:08: Пізніше Вілкул додав, що росіяни влучили в декілька цивільних об’єктів у різних частинах Кривого Рогу, зокрема, у п'ятиповерховий будинок.

Пряма мова: "Працюють всі екстрені служби, закінчується гасіння пожеж.

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Швидка надає допомогу, є постраждалі у вкрай тяжкому стані, ймовірно є люди під завалами.

Повна інформація буде після ліквідації".

Оновлено о 06:02: Лисак повідомив, що внаслідок удару по 5-поверхівці є загиблі та поранені.