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В Кривом Роге оккупанты попали в 5-этажку, есть погибшие и пострадавшие

Ольга ГлущенкоВторник, 13 июня 2023, 06:02
В Кривом Роге оккупанты попали в 5-этажку, есть погибшие и пострадавшие
росіяни влучили в 5-поверхівку в Кривому Розі, фото Лисака

Ночью 13 июня в Кривом Роге россияне попали в 5-этажный дом, есть погибшие и пострадавшие.

Источник: глава Совета обороны Кривого Рога Вилкул в Телеграмм, председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак

Дословно: "Кривой Рог. Взрывы.

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Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет".

Обновлено в 05:08: Позже Вилкул добавил, что россияне попали в несколько гражданских объектов в разных частях Кривого Рога, в частности, в пятиэтажный дом.

Прямая речь: "Работают все экстренные службы, заканчивается тушение пожаров.

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Скорая оказывает помощь, есть пострадавшие в крайне тяжелом состоянии, вероятно есть люди под завалами.

Полная информация будет после ликвидации".

Обновлено в 06:02: Лысак сообщил, что в результате удара по 5-этажке есть погибшие и раненые.

Темы: Кривой Рогвзрыв
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