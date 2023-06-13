В Кривом Роге оккупанты попали в 5-этажку, есть погибшие и пострадавшие

росіяни влучили в 5-поверхівку в Кривому Розі, фото Лисака

Ночью 13 июня в Кривом Роге россияне попали в 5-этажный дом, есть погибшие и пострадавшие.

Источник: глава Совета обороны Кривого Рога Вилкул в Телеграмм, председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак

Дословно: "Кривой Рог. Взрывы.

Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет".

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Обновлено в 05:08: Позже Вилкул добавил, что россияне попали в несколько гражданских объектов в разных частях Кривого Рога, в частности, в пятиэтажный дом.

Прямая речь: "Работают все экстренные службы, заканчивается тушение пожаров.

Скорая оказывает помощь, есть пострадавшие в крайне тяжелом состоянии, вероятно есть люди под завалами.

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Полная информация будет после ликвидации".

Обновлено в 06:02: Лысак сообщил, что в результате удара по 5-этажке есть погибшие и раненые.