В Кривом Роге оккупанты попали в 5-этажку, есть погибшие и пострадавшие
Вторник, 13 июня 2023, 06:02
Ночью 13 июня в Кривом Роге россияне попали в 5-этажный дом, есть погибшие и пострадавшие.
Источник: глава Совета обороны Кривого Рога Вилкул в Телеграмм, председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак
Дословно: "Кривой Рог. Взрывы.
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Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет".
Обновлено в 05:08: Позже Вилкул добавил, что россияне попали в несколько гражданских объектов в разных частях Кривого Рога, в частности, в пятиэтажный дом.
Прямая речь: "Работают все экстренные службы, заканчивается тушение пожаров.
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Скорая оказывает помощь, есть пострадавшие в крайне тяжелом состоянии, вероятно есть люди под завалами.
Полная информация будет после ликвидации".
Обновлено в 06:02: Лысак сообщил, что в результате удара по 5-этажке есть погибшие и раненые.