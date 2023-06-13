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Росіяни атакували "Шахедами" цивільні об'єкти в Харкові – мер

Ольга Глущенко Вівторок, 13 червня 2023, 04:30
Росіяни атакували Шахедами цивільні об'єкти в Харкові – мер
Ігор Терехов, фото з Facebook

Вночі 13 червня росіяни атакували "Шахедами" об'єкти цивільної інфраструктури міста Харкова.

Джерело: міський голова Харкова Ігор Терехов

Пряма мова: "Попередньо в одному випадку постраждало комунальне підприємство у Київському районі, а в іншому випадку – складське приміщення у Салтівському, де внаслідок вибуху сталася пожежа".

Деталі: Терехов зазначив, що інформація про постраждалих уточнюється, а на місцях прильотів працюють усі відповідні служби.

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Теми: Харківвибухпожежа
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