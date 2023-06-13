Россияне атаковали "Шахедами" гражданские объекты в Харькове – мэр
Вторник, 13 июня 2023, 04:30
Ночью 13 июня россияне атаковали "Шахедами" объекты гражданской инфраструктуры города Харькова.
Источник: городской голова Харькова Игорь Терехов
Прямая речь: "Предварительно в одном случае пострадало коммунальное предприятие в Киевском районе, а в другом случае – складское помещение в Салтовском, где в результате взрыва произошел пожар".
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Детали: Терехов отметил, что информация о пострадавших уточняется, а на местах прилетов работают все соответствующие службы.