На Донеччині дезертирували російські завербовані в’язні, вбивши 3 солдатів РФ – спротив
Вівторок, 13 червня 2023, 05:16
На Лиманському напрямку дезертирували завербовані на війну російські в’язні, вбивши трьох контрактників РФ.
Джерело: Центр національного спротиву з посиланням на партизанський рух "Атеш"
Деталі: У повідомленні зазначається, що, крім того, дезертири захопили вантажівку зі зброєю та вбили трьох інструкторів з-поміж військовослужбовців контрактної служби ВС РФ під час втечі.
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На цей момент окупанти ведуть пошук своїх "бунтівників", – додають у ЦНС.