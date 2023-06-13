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На Донеччині дезертирували російські завербовані в’язні, вбивши 3 солдатів РФ – спротив

Ольга Глущенко Вівторок, 13 червня 2023, 05:16
На Донеччині дезертирували російські завербовані в’язні, вбивши 3 солдатів РФ – спротив
російські військові, ілюстративне фото Getty Images

На Лиманському напрямку дезертирували завербовані на війну російські в’язні, вбивши трьох контрактників РФ.

Джерело: Центр національного спротиву з посиланням на партизанський рух "Атеш"

Деталі: У повідомленні зазначається, що, крім того, дезертири захопили вантажівку зі зброєю та вбили трьох інструкторів з-поміж військовослужбовців контрактної служби ВС РФ під час втечі.

На цей момент окупанти ведуть пошук своїх "бунтівників", – додають у ЦНС.

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Теми: війнаРосія
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