Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Донецкой области дезертировали российские завербованные заключенные, убив 3 солдат РФ – сопротивление

Ольга ГлущенкоВторник, 13 июня 2023, 05:16
В Донецкой области дезертировали российские завербованные заключенные, убив 3 солдат РФ – сопротивление
российские военные, иллюстративное фото Getty Images

На Лиманском направлении дезертировали завербованные на войну российские заключенные, убив трех контрактников РФ.

Источник: Центр национального сопротивления со ссылкой на партизанское движение "Атеш"

Детали: В сообщении отмечается, что, кроме того, дезертиры захватили грузовик с оружием и убили трех инструкторов из числа военнослужащих контрактной службы ВС РФ во время побега.

Реклама:

На данный момент оккупанты ведут поиск своих "мятежников", - добавляют в ЦНС.

Темы: войнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ объявила подозрение алкогольному магнату Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
война
Атака дронов на Псков: первые спутниковые снимки аэродрома
Самый успешный на сегодня удар – экс-глава разведки Финляндии об атаке на Псков
Украина уничтожила или повредила минимум 24 самолета в российском тылу, Крыму и Беларуси − росСМИ
Последние новости
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:12
ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение алкогольному магнату Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
Все новости...
Реклама: