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В Донецкой области дезертировали российские завербованные заключенные, убив 3 солдат РФ – сопротивление

Ольга ГлущенкоВторник, 13 июня 2023, 05:16
В Донецкой области дезертировали российские завербованные заключенные, убив 3 солдат РФ – сопротивление
российские военные, иллюстративное фото Getty Images

На Лиманском направлении дезертировали завербованные на войну российские заключенные, убив трех контрактников РФ.

Источник: Центр национального сопротивления со ссылкой на партизанское движение "Атеш"

Детали: В сообщении отмечается, что, кроме того, дезертиры захватили грузовик с оружием и убили трех инструкторов из числа военнослужащих контрактной службы ВС РФ во время побега.

На данный момент оккупанты ведут поиск своих "мятежников", - добавляют в ЦНС.

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Темы: войнаРосcия
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