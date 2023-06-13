В Донецкой области дезертировали российские завербованные заключенные, убив 3 солдат РФ – сопротивление
Вторник, 13 июня 2023, 05:16
На Лиманском направлении дезертировали завербованные на войну российские заключенные, убив трех контрактников РФ.
Источник: Центр национального сопротивления со ссылкой на партизанское движение "Атеш"
Детали: В сообщении отмечается, что, кроме того, дезертиры захватили грузовик с оружием и убили трех инструкторов из числа военнослужащих контрактной службы ВС РФ во время побега.
На данный момент оккупанты ведут поиск своих "мятежников", - добавляют в ЦНС.
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