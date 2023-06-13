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Ворог атакував Київ крилатими ракетами, ППО знищила всі ворожі цілі – КМВА

Ольга Глущенко Вівторок, 13 червня 2023, 04:50
Ворог атакував Київ крилатими ракетами, ППО знищила всі ворожі цілі – КМВА
Ілюстративне фото з Defense Express

Вночі 13 червня росіяни атакували Київ крилатими ракетами Х-101/555, ППО знищила всі ворожі цілі.

Джерело: начальник КМВА Сергій Попко, цитує Телеграм-канал КМВА

Пряма мова: "475 день повномасштабного вторгнення. Чергова повітряна атака на столицю.

Попередньо, для нападу на Київ противник застосував крилаті ракети Х-101/555, традиційно випущені стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС з району Каспійського моря".

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Деталі: Попко зазначив, що всі ворожі цілі в повітряному просторі навколо Києва були виявлені та успішно знищені силами і засобами протиповітряної оборони.

Наразі інформація щодо жертв чи руйнувань не надходила – зазначив він.

Теми: Київракетний ударППО
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