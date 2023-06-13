Враг атаковал Киев крылатыми ракетами, ПВО уничтожила все вражеские цели – КГВА

Ночью 13 июня россияне атаковали Киев крылатыми ракетами Х-101/555, ПВО уничтожила все вражеские цели.

Источник: начальник КМВА Сергей Попко, цитирует Телеграмм-канал КГВА

Прямая речь: "475 день полномасштабного вторжения. Очередная воздушная атака на столицу.

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Предварительно, для нападения на Киев противник применил крылатые ракеты Х-101/555, традиционно выпущенные стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС из района Каспийского моря".

Детали: Попко отметил, что все вражеские цели в воздушном пространстве вокруг Киева были обнаружены и успешно уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны.

Сейчас информация о жертвах или разрушениях не поступала – отметил он.