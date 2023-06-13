Сили оборони продовжують контрнаступ щонайменше на трьох ділянках фронту – ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що 12 червня Сили оборони продовжили контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту.

Джерело: ISW

Деталі: У звіті зазначається, що українські війська продовжили контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту і 12 червня здобули територіальні здобутки.

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Вказують аналітики й на те, що, за повідомленнями, 12 червня російські війська перейшли в контрнаступ на заході Донецької області після тактичних успіхів, досягнутих українськими військами 11 червня в районі Времівського виступу.

На момент публікації, йдеться в огляді, російські війська не здобули жодних підтверджених територіальних здобутків у цій контратаці, хоча деякі російські джерела повідомили, що російські війська відбили Макарівку (5 км на південь від Великої Новосілки).

Проте заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що станом на 12 червня українські війська все ще контролюють Макарівку.

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Проросійський бойовик Ігор Гіркін заявив, що якщо ці повідомлення РФ правдиві, то вони підтверджують "успіх російської тактики гнучкої оборони" в цьому районі, і що російське військове командування дбає про виснаження українських сил, ніж про повернення території.

Гіркін стверджує, що типова оборона російських військ полягає у відступі в тилові райони для виведення української піхоти з-під прикриття засобів протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби.

Він також стверджує, що потім російські війська атакують цю територію за підтримки танків і протиповітряної оборони, щоб не дати українським військам перекинути засоби ППО на звільнені території.

Зазначають у звіті про твердження російських джерел, що погані погодні умови примусили російські літаки приземлитися, що ускладнило оборону від українських атак поблизу адміністративного кордону між Донецькою та Запорізькою областями.

Ті ж джерела повідомили, що українським військам вдалося досягти тактичних переваг 11 червня завдяки сильному дощу і туману, проте 12 червня після того, як закінчився дощ, російська авіація відновила авіаудари по Силах оборони.

Гіркін заявив, що погода відіграватиме важливу роль у визначенні результату операцій у цьому секторі в найближчі дні.

Основні висновки ISW за 12 червня: