Силы обороны продолжают контрнаступление как минимум на трех участках фронта – ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что 12 июня Силы обороны продолжили контрнаступательные операции по меньшей мере на трех участках фронта.

Источник: ISW

Детали: В отчете отмечается, что украинские войска продолжили контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта и 12 июня получили территориальные достижения.

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Указывают аналитики и на то, что, по сообщениям, 12 июня российские войска перешли в контрнаступление на западе Донецкой области после тактических успехов, достигнутых украинскими войсками 11 июня в районе Времовского выступа.

На момент публикации, говорится в обзоре, российские войска не получили никаких подтвержденных территориальных достижений в этой контратаке, хотя некоторые российские источники сообщили, что российские войска отбили Макаровку (5 км к югу от Великой Новоселки).

Однако заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что по состоянию на 12 июня украинские войска все еще контролируют Макаровку.

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Пророссийский боевик Игорь Гиркин заявил, что если эти сообщения РФ правдивы, то они подтверждают "успех российской тактики гибкой обороны" в этом районе, и что российское военное командование заботится об истощении украинских сил, чем о возвращении территории.

Гиркин утверждает, что типичная оборона российских войск заключается в отступлении в тыловые районы для вывода украинской пехоты из-под прикрытия средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

Он также утверждает, что затем российские войска атакуют эту территорию при поддержке танков и противовоздушной обороны, чтобы не дать украинским войскам перебросить средства ПВО на освобожденные территории.

Отмечается в отчете об утверждении российских источников, что плохие погодные условия заставили российские самолеты приземлиться, что усложнило оборону от украинских атак вблизи административной границы между Донецкой и Запорожской областями.

Те же источники сообщили, что украинским войскам удалось достичь тактических преимуществ 11 июня благодаря сильному дождю и туману, однако 12 июня после того, как закончился дождь, российская авиация возобновила авиаудары по Силам обороны.

Гиркин заявил, что погода будет играть важную роль в определении результата операций в этом секторе в ближайшие дни.

Основные выводы ISW за 12 июня: