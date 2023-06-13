Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Силы обороны продолжают контрнаступление как минимум на трех участках фронта – ISW

Ольга ГлущенкоВторник, 13 июня 2023, 06:21
Силы обороны продолжают контрнаступление как минимум на трех участках фронта – ISW
украинские военные, фото: Генштаб ВСУ

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что 12 июня Силы обороны продолжили контрнаступательные операции по меньшей мере на трех участках фронта.

Источник: ISW

Детали: В отчете отмечается, что украинские войска продолжили контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта и 12 июня получили территориальные достижения.

Реклама:

Указывают аналитики и на то, что, по сообщениям, 12 июня российские войска перешли в контрнаступление на западе Донецкой области после тактических успехов, достигнутых украинскими войсками 11 июня в районе Времовского выступа.

На момент публикации, говорится в обзоре, российские войска не получили никаких подтвержденных территориальных достижений в этой контратаке, хотя некоторые российские источники сообщили, что российские войска отбили Макаровку (5 км к югу от Великой Новоселки).

Однако заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что по состоянию на 12 июня украинские войска все еще контролируют Макаровку.

ВИДЕО ДНЯ

Пророссийский боевик Игорь Гиркин заявил, что если эти сообщения РФ правдивы, то они подтверждают "успех российской тактики гибкой обороны" в этом районе, и что российское военное командование заботится об истощении украинских сил, чем о возвращении территории.

Гиркин утверждает, что типичная оборона российских войск заключается в отступлении в тыловые районы для вывода украинской пехоты из-под прикрытия средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

Он также утверждает, что затем российские войска атакуют эту территорию при поддержке танков и противовоздушной обороны, чтобы не дать украинским войскам перебросить средства ПВО на освобожденные территории.

Отмечается в отчете об утверждении российских источников, что плохие погодные условия заставили российские самолеты приземлиться, что усложнило оборону от украинских атак вблизи административной границы между Донецкой и Запорожской областями.

Те же источники сообщили, что украинским войскам удалось достичь тактических преимуществ 11 июня благодаря сильному дождю и туману, однако 12 июня после того, как закончился дождь, российская авиация возобновила авиаудары по Силам обороны.

Гиркин заявил, что погода будет играть важную роль в определении результата операций в этом секторе в ближайшие дни.

Основные выводы ISW за 12 июня:

  • Украинские войска продолжили контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта 12 июня.
  • По сообщениям, 12 июня российские войска перешли в контрнаступление после тактических успехов, достигнутых украинскими войсками 11 июня в районе Времовской дуги на западе Донецкой области.
  • Российские так называемые военные блогеры утверждают, что плохие погодные условия заставили российскую авиацию приземлиться, что усложнило оборону от украинских атак вблизи административной границы между Донецкой и Запорожской областями.
  • Пригожин заявил 11 июня, что получил приказ от Министерства обороны России о подчинении своих сил российскому военному командованию.
  • Формализация МО РФ, вероятно, имеет целью централизовать контроль над российскими нерегулярными структурами и снабжением для реагирования на контрнаступление Украины, а также ограничить независимость Пригожина.
  • Кадыров продолжает прилагать усилия, чтобы риторически сблизиться с Министерством обороны России и еще больше дистанцироваться от Пригожина.
  • Российские войска провели ограниченные наземные обстрелы к югу от Кременной.
  • Украинские и российские войска провели ограниченные наземные обстрелы вокруг Бахмута.
  • Оккупанты также провели ограниченные наземные обстрелы вдоль линии Авдеевка-Донецк.
  • ВСУ провели наземные атаки вблизи административной границы Донецкой и Запорожской областей и по состоянию на 12 июня достигли определенных успехов.
  • Российские источники сообщили, что украинские войска провели ограниченные контрнаступательные операции к юго-западу от Орехова.
  • Россия продолжает усиливать свой "правовой режим" на оккупированных территориях Украины в условиях военного положения.

Темы: войнаконтрнаступление
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ объявила подозрение алкогольному магнату Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
война
После разрушения самолетов в аэропорту Пскова отменены все рейсы
В Пентагоне заверили, что средств для нужд Украины хватит
Зеленский: Каждый чиновник должен чувствовать, какая Украина за ним стоит
Последние новости
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:12
ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение алкогольному магнату Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
Все новости...
Реклама: