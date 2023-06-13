Сили оборони відбили 14 ворожих атак у районі Мар’їнки – зведення

Українські захисники відбили 14 атак росіян біля Мар’їнки, загалом відбулося 26 бойових зіткнень.

Джерело: ранкове зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей, тривають важкі бої. Протягом минулої доби на зазначеній ділянці фронту відбулось 26 бойових зіткнень".

Деталі: Протягом минулої доби російські окупанти застосували 2 крилаті ракети морського базування "Калібр" по житлових будинках на Харківщині.

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Крім того, ворог завдав 31 авіаційного удару та здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Зазнала руйнувань цивільна інфраструктура.

Зокрема, внаслідок обстрілу Білопілля Сумської області та Шевченкового Харківської області, знищено житлові приватні будинки. Також російські терористи скинули на місто Оріхів Запорізької області 3 керовані авіабомби, загинула одна цивільна людина, зруйновано приватні будинки. Внаслідок авіаудару по Авдіївці є поранені цивільні люди, пошкоджений будинок культури та житлові багатоповерхівки.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом доби, що минула, ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Тимоновичі та Хотіївка Чернігівської області; Середина-Буда, Товстодубове, Сопич, Заруцьке, Гірки, Білопілля, Юнаківка, Запсілля і Степок Сумської області, а також Івашки, Ветеринарне, Висока Яруга, Стрілеча, Мороховець, Огірцеве, Гатище та Бударки на Харківщині.

ВІДЕО ДНЯ

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаударів в районах Мілового і Кислівки Харківської області та Новоселівського на Луганщині. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Дворічна, Масютівка, Лиман Перший Кислівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Новоселівське – Луганської.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах Веселого на Харківщині та Білогорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Ямпіль, Спірне та Веселе. Артилерійських обстрілів зазнали Невське і Білогорівка на Луганщині та Ямполівка, Торське, Діброва, Верхньокам’янське, Спірне і Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Білої Гори. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Васюківка, Благодатне, Новомаркове, Калинівка Іванівське, Біла Гора, Дружба, Торецьк, Південне та Суха балка Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник проводив наступальні дії у напрямку Авдіївки, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Авдіївки та Сєверного. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Керамік, Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне, Водяне, Первомайське, Нетайлове, Карлівка та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку захисники відбили усі 14 ворожих атак в районі міста Мар’їнка. Ворог завдав авіаударів в районах Старомихайлівки та Красногорівки. В той же час здійснив артилерійські обстріли Мар’їнки, Георгіївки, Максимільянівки, Побєди, Новомихайлівки та Красногорівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог проводив безуспішні наступальні дії у напрямку Благодатного. Завдав авіаційних ударів в районах Золота Нива, Шахтарське, Велика Новосілка, Времівка та Благодатне Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Богоявленка, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Завдав авіаційного удару в районі Оріхова Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів. Зокрема це – Времівка, Зелене Поле і Новопіль Донецької області; Левадне, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Оріхів, Жереб’янки, Лобкове і Кам’янське Запорізької області; Новоберислав, Веселе, Козацьке, Чорнобаївка, Дніпровське, Янтарне, Берегове, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та 4 – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Також українські воїни знищили ворожий гелікоптер Ка-52 та БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 3 пункти управління, 2 зенітно-ракетних комплекси, район зосередження особового складу противника та 3 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях.