Силы обороны отбили 14 вражеских атак в районе Марьинки – сводка

Украинские защитники отбили 14 атак россиян возле Марьинки, всего произошло 26 боевых столкновений.

Источник: утренняя сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей, продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки на указанном участке фронта состоялось 26 боевых столкновений".

Детали: За прошедшие сутки российские оккупанты применили 2 крылатые ракеты морского базирования "Калибр" по жилым домам на Харьковщине.

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Кроме того, враг нанес 31 авиационный удар и совершил 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Подверглась разрушениям гражданская инфраструктура.

В частности, в результате обстрела Белополья Сумской области и Шевченково Харьковской области, уничтожены жилые частные дома. Также российские террористы сбросили на город Орехов Запорожской области 3 управляемые авиабомбы, погиб один гражданский человек, разрушены частные дома. В результате авиаудара по Авдеевке есть раненые гражданские люди, поврежден дом культуры и жилые многоэтажки.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах. В течение прошедших суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Тимоновичи и Хотеевка Черниговской области; Середина-Буда, Толстодубово, Сопич, Заруцкое, Горки, Белополье, Юнаковка, Запселье и Степок Сумской области, а также Ивашки, Ветеринарное, Высокая Яруга, Стрелечья, Мороховец, Огурцево, Гатище и Бударки на Харьковщине.

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На Купянском направлении противник нанес авиаудары в районах Мелового и Кисловки Харьковской области и Новоселовского на Луганщине. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Двуречная, Масютовка, Лиман Первый Кисловка, Табаевка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское - Луганской.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах Веселого на Харьковщине и Белогоровки Луганской области. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Ямполь, Спирное и Веселое. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское и Белогоровка на Луганщине и Ямполовка, Торское, Диброва, Верхнекаменское, Спирное и Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационный удар в районе Белой Горы. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Благодатное, Новомарково, Калиновка Ивановское, Белая Гора, Дружба, Торецк, Южное и Сухая балка Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник проводил наступательные действия в направлении Авдеевки, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Северного. Осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Керамик, Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное, Водяное, Первомайское, Нетайлово, Карловка и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении защитники отбили все 14 вражеских атак в районе города Марьинка. Враг нанес авиаудары в районах Старомихайловки и Красногоровки. В то же время совершил артиллерийские обстрелы Марьинки, Георгиевки, Максимильяновки, Победы, Новомихайловки и Красногоровки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг проводил безуспешные наступательные действия в направлении Благодатного. Нанес авиационные удары в районах Золотая Нива, Шахтерское, Великая Новоселка, Временка и Благодатное Донецкой области. Осуществил обстрелы населенных пунктов Богоявленка, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Нанес авиационный удар в районе Орехова Запорожской области. Осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов. В частности это - Времовка, Зеленое Поле и Новополь Донецкой области; Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Орехов, Жеребянки, Лобково и Каменское Запорожской области; Новоберислав, Веселое, Казацкое, Чернобаевка, Днепровское, Янтарное, Береговое, Кизомыс Херсонской области и город Херсон.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и 4 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Также украинские воины уничтожили вражеский вертолет Ка-52 и БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 3 пункта управления, 2 зенитно-ракетных комплекса, район сосредоточения личного состава противника и 3 артиллерийских подразделения на огневых позициях.