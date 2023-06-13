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Ворожий удар по Кривому Рогу: 3 загиблих і багато поранених, є люди під завалами

Ольга Глущенко , Олена РощінаВівторок, 13 червня 2023, 07:43
Ворожий удар по Кривому Рогу: 3 загиблих і багато поранених, є люди під завалами
фото Лисака

Голова військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що внаслідок нічної ворожої атаки на Кривий Ріг загинули 3 людини, 25 отримали поранення, пожежа охопила квартири 5-повірхівки з 1 по 5 поверхи.

Джерело: Сергій Лисак у Телеграм, Володимир Зеленський у Facebook, Олександр Вілкул у Телегрм

Пряма мова: "Удар по Кривому Рогу. Три крилаті ракети збило ПвК "Схід". Але маємо і "прильоти". Пошкоджені цивільні об’єкти.

Понівечена 5-поверхівка. Попередньо, загинули троє її мешканців. 25 людей поранені, з них 19 – у лікарні. Під завалами ще є люди.

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Горять квартири з першого по п’ятий поверхи. Вогонь охопив 700 кв м. Його приборкують рятувальники".

Деталі: Лисак також повідомив про трьох постраждалих на приватному підприємстві, яких госпіталізували.

Він додав, що, ймовірно, під завалами потрощеного складу є люди. Їх шукають рятувальники. Побиті 6 легкових машин.

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Крім того, ще 4 травмованих – на іншій локації. Там горіли будівля та авто, пожежу вже загасили.

Побите і автомобільне підприємство, внаслідок чого зайнялася вантажна техніка і зруйнована господарська споруда.

"Також пошкодження є у рятувальному підрозділі", – додав Лисак.

Президент Володимир Зеленський оприлюднив відео з Кривого Рогу.

"Мої співчуття усім, хто втратив рідних! Ніколи не буде прощення терористам, і за кожну свою ракету вони відповідатимуть", – написав він.

Оновлення: О 08:50 голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що всього вночі було 6 ракет, 5 місць уражень, які не мають жодного стосунку до військових об'єктів, серед них багатоквартирний будинок і продуктовий склад. 

Уже відомо про 3 загиблих, 25 поранених, із них 10 важких і 3-є вкрай важких. Імовіно, ще 7 осіб перебувають під завали. 

Вілкул повідомив, що людей, які втратили домівки, розселяють. 

Навпроти зруйнованого будинку в школі на 1 та 2 поверсі розгорнуть штаб, в якому можна зареєструватися на розселення, отримати матеріали, зареєструватися на матеріальну допомогу, задекларувати пошкоджене майно, зареєструватися на відновлення документів та інше. Також будуть давати гарячу їжу.

УП, доповнено
Теми: Кривий Рігракетний ударпожежа
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