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Вражеский удар по Кривому Рогу: 3 погибших и много раненых, есть люди под завалами

Ольга Глущенко, Елена РощинаВторник, 13 июня 2023, 07:43
Вражеский удар по Кривому Рогу: 3 погибших и много раненых, есть люди под завалами
фото Лисака

Глава военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в результате ночной вражеской атаки на Кривой Рог погибли 3 человека, 25 получили ранения, пожар охватил квартиры 5-этажки с 1 по 5 этажи.

Источник: Сергей Лысак в Телеграм, Владимир Зеленский в Facebook, Александр Вилкул в Телеграмме

Прямая речь: "Удар по Кривому Рогу. Три крылатые ракеты сбило ПвК "Восток". Но есть и "прилеты". Повреждены гражданские объекты.

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Изуродована 5-этажка. Предварительно, погибли трое ее жителей. 25 человек ранены, из них 19 – в больнице. Под завалами еще есть люди.

Горят квартиры с первого по пятый этажи. Огонь охватил 700 кв м. Его укрощают спасатели".

Детали: Лысак также сообщил о трех пострадавших на частном предприятии, которых госпитализировали.

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Он добавил, что, вероятно, под завалами разбитого склада есть люди. Их ищут спасатели. Побиты 6 легковых машин.

Кроме того, еще 4 травмированных – на другой локации. Там горели здание и авто, пожар уже потушили.

Побито и автомобильное предприятие, в результате чего загорелась грузовая техника и разрушена хозяйственная постройка.

"Также повреждения есть в спасательном подразделении", - добавил Лысак.

Президент Владимир Зеленский обнародовал видео из Кривого Рога.

"Мои соболезнования всем, кто потерял родных! Никогда не будет прощения террористам, и за каждую свою ракету они будут отвечать", – написал он.

Обновление: В 08:50 глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что всего ночью было 6 ракет, 5 мест поражений, которые не имеют никакого отношения к военным объектам, среди них многоквартирный дом и продуктовый склад. 

Уже известно о 3 погибших, 25 раненых, из них 10 тяжелых и 3-е крайне тяжелых. Вероятно, еще 7 человек находятся под завалами. 

Вилкул сообщил, что людей, которые потеряли дома, расселяют. 

Напротив разрушенного дома в школе на 1 и 2 этаже развернут штаб, в котором можно зарегистрироваться на расселение, получить материалы, зарегистрироваться на материальную помощь, задекларировать поврежденное имущество, зарегистрироваться на восстановление документов и прочее. Также будут давать горячую еду.

УП, дополнено
Темы: Кривой Рогракетный ударпожар
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