Захисники "відмінусували" ще 470 загарбників, вертоліт і 4 танки ворога
Вівторок, 13 червня 2023, 07:57
За минулу добу Сили оборони знищили 470 окупантів, вертоліт, 4 танки, 20 артилерійських систем та іншу техніку ворога.
Джерело: дані Генштабу
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 216650 (+470) осіб ліквідовано
- танків ‒ 3935 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7642 (+6) од,
- артилерійських систем – 3766 (+20) од,
- РСЗВ – 601 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 363 (+1) од,
- літаків – 314 (+0) од,
- гелікоптерів – 300 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3309 (+2) од,
- крилатих ракет ‒ 1183 (+0) од,
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6473 (+2) од,
- спеціальної техніки ‒ 511 (+1) од.
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