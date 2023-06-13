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Захисники "відмінусували" ще 470 загарбників, вертоліт і 4 танки ворога

Ольга Глущенко Вівторок, 13 червня 2023, 07:57
Захисники відмінусували ще 470 загарбників, вертоліт і 4 танки ворога
ФОТО: ГЕНШТАБ ЗСУ

За минулу добу Сили оборони знищили 470 окупантів, вертоліт, 4 танки, 20 артилерійських систем та іншу техніку ворога.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.06.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 216650 (+470) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 3935 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7642 (+6) од,
  • артилерійських систем – 3766 (+20) од,
  • РСЗВ – 601 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 363 (+1) од,
  • літаків – 314 (+0) од,
  • гелікоптерів – 300 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3309 (+2) од,
  • крилатих ракет ‒ 1183 (+0) од,
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6473 (+2) од,
  • спеціальної техніки ‒ 511 (+1) од.

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Теми: війнаГенштаб
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