Защитники "отминусовали" еще 470 захватчиков, вертолет и 4 танка врага
Вторник, 13 июня 2023, 07:57
За минувшие сутки Силы обороны уничтожили 470 оккупантов, вертолет, 4 танка, 20 артиллерийских систем и другую технику врага.
Источник: данные Генштаба
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.06.23 ориентировочно составили:
Реклама:
- личного состава - около 216650 (+470) человек ликвидировано
- танков – 3935 (+4) ед,
- боевых бронированных машин – 7642 (+6) ед,
- артиллерийских систем – 3766 (+20) ед,
- РСЗО – 601 (+0) ед,
- средств ПВО – 363 (+1) ед,
- самолетов – 314 (+0) ед,
- вертолетов – 300 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3309 (+2) ед,
- крылатых ракет – 1183 (+0) ед,
- кораблей / катеров – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 6473 (+2) ед,
- специальной техники – 511 (+1) ед.