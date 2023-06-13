США не бачать ознак переміщення ядерної зброї РФ до Білорусі

США наразі не бачать ознак, які б вказували на те, що переміщення російської тактичної ядерної зброї до Білорусі відбулося.

Про це на брифінгу заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє "Європейська правда".

"Щодо Білорусі, все, що я можу сказати, це те, що ми не бачили жодних ознак того, що могло б змусити нас змінити нашу власну позицію щодо ядерної готовності або потенціалу", – зазначив він.

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Кірбі також підкреслив, що риторика самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка "відповідає нерозважливому і безвідповідальному підходу говорити про ядерний потенціал".

"Але, знову ж таки, ми не бачили жодних ознак того, що переміщення ядерної зброї є неминучим або відбувається. І ми, безумовно, не бачили нічого, що змусило б нас змінити нашу власну позицію", – додав він.

Раніше президент Росії Владімір Путін заявив, що тактичну ядерну зброю до Білорусі доставлять після 7-8 липня.

ВІДЕО ДНЯ

25 травня міністри оборони Росії та Білорусі підписали документи про розміщення тактичної ядерної зброї на білоруській території. Того ж дня Лукашенко заявив, що ядерну зброю РФ уже почали перекидати у Білорусь.

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