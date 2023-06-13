Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

США не видят признаков перемещения ядерного оружия РФ в Беларусь

"Европейская правда"Вторник, 13 июня 2023, 08:22

США пока не видят признаков, которые бы указывали на то, что перемещение российского тактического ядерного оружия в Беларусь произошло.

Об этом на брифинге заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает "Европейская правда".

"Относительно Беларуси, все, что я могу сказать, это то, что мы не видели никаких признаков того, что могло бы заставить нас изменить нашу собственную позицию относительно ядерной готовности или потенциала", – отметил он.

Реклама:

Кирби также подчеркнул, что риторика самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко "соответствует безрассудному и безответственному подходу говорить о ядерном потенциале".

"Но, опять же, мы не видели никаких признаков того, что перемещение ядерного оружия является неизбежным или происходит. И мы, безусловно, не видели ничего, что заставило бы нас изменить нашу собственную позицию", – добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что тактическое ядерное оружие в Беларусь доставят после 7-8 июля.

ВИДЕО ДНЯ

25 мая министры обороны России и Беларуси подписали документы о размещении тактического ядерного оружия на белорусской территории. В тот же день Лукашенко заявил, что ядерное оружие РФ уже начали перебрасывать в Беларусь.

Читайте также: Ошейник для Лукашенко: как тактическое ядерное оружие РФ изменит расклады в Беларуси.

Темы: Беларусьядерное оружиеРосcияСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ объявила подозрение алкогольному магнату Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Беларусь
В Беларусь из России прибыл эшелон с ракетными комплексами "Искандер-М"
Россиян и белорусов допустили к международным турнирам по бадминтону
Из-за удара молнии на границе Украины с Беларусью сдетонировали мины
Последние новости
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:12
ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение алкогольному магнату Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
Все новости...
Реклама: