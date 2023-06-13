США не видят признаков перемещения ядерного оружия РФ в Беларусь

США пока не видят признаков, которые бы указывали на то, что перемещение российского тактического ядерного оружия в Беларусь произошло.

Об этом на брифинге заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает "Европейская правда".

"Относительно Беларуси, все, что я могу сказать, это то, что мы не видели никаких признаков того, что могло бы заставить нас изменить нашу собственную позицию относительно ядерной готовности или потенциала", – отметил он.

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Кирби также подчеркнул, что риторика самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко "соответствует безрассудному и безответственному подходу говорить о ядерном потенциале".

"Но, опять же, мы не видели никаких признаков того, что перемещение ядерного оружия является неизбежным или происходит. И мы, безусловно, не видели ничего, что заставило бы нас изменить нашу собственную позицию", – добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что тактическое ядерное оружие в Беларусь доставят после 7-8 июля.

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25 мая министры обороны России и Беларуси подписали документы о размещении тактического ядерного оружия на белорусской территории. В тот же день Лукашенко заявил, что ядерное оружие РФ уже начали перебрасывать в Беларусь.

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