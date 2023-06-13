Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

США не видят признаков перемещения ядерного оружия РФ в Беларусь

"Европейская правда"Вторник, 13 июня 2023, 08:22

США пока не видят признаков, которые бы указывали на то, что перемещение российского тактического ядерного оружия в Беларусь произошло.

Об этом на брифинге заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает "Европейская правда".

"Относительно Беларуси, все, что я могу сказать, это то, что мы не видели никаких признаков того, что могло бы заставить нас изменить нашу собственную позицию относительно ядерной готовности или потенциала", – отметил он.

Кирби также подчеркнул, что риторика самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко "соответствует безрассудному и безответственному подходу говорить о ядерном потенциале".

Реклама:

"Но, опять же, мы не видели никаких признаков того, что перемещение ядерного оружия является неизбежным или происходит. И мы, безусловно, не видели ничего, что заставило бы нас изменить нашу собственную позицию", – добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что тактическое ядерное оружие в Беларусь доставят после 7-8 июля.

25 мая министры обороны России и Беларуси подписали документы о размещении тактического ядерного оружия на белорусской территории. В тот же день Лукашенко заявил, что ядерное оружие РФ уже начали перебрасывать в Беларусь.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте также: Ошейник для Лукашенко: как тактическое ядерное оружие РФ изменит расклады в Беларуси.

Темы: Беларусьядерное оружиеРосcияСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновлено от 01:37По всей Украине – воздушная тревога

Силы обороны продвигаются вперед на юге, наступление на 2 направлениях - Маляр

ПАСЕ выступила за полный недопуск спортсменов РФ и Беларуси к Олимпиаде

Жена "Слуги народа" Торохтия заявила, что у нее достаточно средств на покупку автомобилей

видео"Трое вне лодки": дрон СБУ затрехсотил оккупантов на подтопленной Херсонщине

Зеленский пообещал контрнаступление "как осенью"

Все новости...
Беларусь
Вертолет с "Z" за 12 млн долларов: "Беларускі Гаюн" рассказал детали падения в Беларуси
В Беларуси рухнул российский вертолет Ми-24 – СМИ
В Беларуси находятся более 700 украинских детей – Красный Крест страны
Последние новости
03:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – ОВА
02:20
ВС: В направлении Кривого Рога движутся крылатые ракеты
02:10
обновлено от 01:20Враг атакует Украину: ракеты летят в юго-восточном направлении
01:55
В направлении Днепропетровской и Запорожской областей летят "Шахеды" – Воздушные силы
01:50
видео, обновлено от 00:25В Курске прогремели взрывы: российские власти заявили о сбитии беспилотника
01:05
Обстрелы Сумщины: за сутки – почти 150 "прилетов"
00:46
В Запорожье прогремели взрывы – СМИ
23:58
OceanGate: Весь экипаж субмарины "Титан" погиб
23:40
Партнеры Украины обязались предоставить $60 млрд на восстановление на конференции в Лондоне
23:20
Зеленский: Не может быть духовных связей с государством-террористом, будут новые шаги
Все новости...
Реклама: