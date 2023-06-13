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Франція активізує постачання зброї Україні, щоб допомогти контрнаступу – Макрон

"Європейська правда"Вівторок, 13 червня 2023, 09:23

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що країни Заходу активізують постачання військової допомоги Україні, щоб допомогти контрнаступу українських Збройних сил.

Про це він сказав на пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом і президентом Польщі Анджеєм Дудою, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Ми зробили все, щоб допомогти. Ми активізували постачання боєприпасів, зброї та озброєних транспортних засобів", – зазначив Макрон.

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Французький президент підкреслив, що допомога триватиме в найближчі тижні.

Він також додав, що нещодавно розмовляв із президентом України Володимиром Зеленським, який підтвердив початок контрнаступу.

Раніше Макрон заявив, що контрнаступ України вже триває кілька днів і має призвести до умов, які дозволять Києву якнайвигідніше почати переговори.

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У Білому домі також підтвердили початок контрнаступальних операцій України, у зв'язку з чим у Вашингтоні готують нову військову допомогу.

Теми: Франціязброядопомога Україніконтрнаступ
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