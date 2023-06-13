Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Франция активизирует поставки оружия Украине, чтобы помочь контрнаступлению – Макрон

"Европейская правда"Вторник, 13 июня 2023, 09:23

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны Запада активизируют поставки военной помощи Украине, чтобы помочь контрнаступлению украинских Вооруженных сил.

Об этом он сказал на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Польши Анджеем Дудой, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Мы сделали все, чтобы помочь. Мы активизировали поставки боеприпасов, оружия и вооруженных транспортных средств", – отметил Макрон.

Реклама:

Французский президент подчеркнул, что помощь будет продолжаться в ближайшие недели.

Он также добавил, что недавно разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским, который подтвердил начало контрнаступления.

Ранее Макрон заявил, что контрнаступление Украины уже длится несколько дней и должно привести к условиям, которые позволят Киеву как можно выгоднее начать переговоры.

ВИДЕО ДНЯ

В Белом доме подтвердили начало контрнаступательных операций Украины, в связи с чем в Вашингтоне готовят новую военную помощь.

Темы: Францияоружиепомощь Украинеконтрнаступление
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ объявила подозрение алкогольному магнату Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Франция
Во Франции запретили в школах мусульманские платья-абая, закрывающие все тело
Париж первым из европейских столиц запретит прокат электросамокатов
На День Независимости Кличко открыл сквер в Париже
Последние новости
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:12
ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение алкогольному магнату Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
Все новости...
Реклама: