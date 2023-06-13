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Міністр оборони Німеччини: Ми не в змозі замінити кожен втрачений в Україні танк

"Європейська правда"Вівторок, 13 червня 2023, 09:30

На тлі останніх повідомлень про знищені Leopard 2 в Україні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус пообіцяв постачання більшої кількості таких танків.

Про це Пісторіус заявив в ефірі програми RTL Direkt у понеділок ввечері, передає "Європейська правда" з посиланням на ntv.

"Ми не зможемо замінити кожен танк, який зараз виходить з ладу. Але те, що ми робимо (...), ми продовжимо постачати більше відремонтованих танків Leopard 1 A5 з липня і далі. І до кінця року їх буде понад 100", – сказав він.

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Хоча Пісторіус не підтвердив автентичність фото, на яких нібито зображені танки Leopard 2, знищені Росією, він визнав: "На жаль, природа війни така, що зброя знищується, танки знищуються і люди гинуть. Ось чому наша підтримка України є такою важливою".

Пісторіус разом з тим відкинув заклики до постачання німецьких винищувачів Eurofighter в Україну: "На даний момент це питання не стоїть, тому що Україна в першу чергу потребує винищувачів F-16".

Крім того, за словами Пісторіуса, Бундесвер залежить від Eurofighter для забезпечення власної обороноздатності.

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 "Зрештою, багато різних систем також не допомагають Україні, тому що за кожним літаком стоїть спеціальна підготовка, спеціальна логістика, спеціальний ремонт", – зазначив він.

Як повідомлялося, зважаючи на перші втрати в ході контрнаступу, заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник просить надати більше танків німецького виробництва.

На його думку, Бундесвер здатен надати більше, ніж 18 вже поставлених одиниць зі своїх запасів, яких налічується понад 300. Нинішню кількість можна було б "потроїти, не ставлячи під загрозу здатність Німеччини до самооборони".

Мельник також попросив передати українській армії "ще 60 бойових машин піхоти Marder".

Теми: Німеччинатанкивійнадопомога Україні
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