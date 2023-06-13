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Министр обороны Германии: Мы не в состоянии заменить каждый потерянный в Украине танк

"Европейская правда"Вторник, 13 июня 2023, 09:30

На фоне последних сообщений об уничтоженных Leopard 2 в Украине министр обороны Германии Борис Писториус пообещал поставку большего количества таких танков.

Об этом Писториус заявил в эфире программы RTL Direkt в понедельник вечером, передает "Европейская правда" со ссылкой на ntv.

"Мы не сможем заменить каждый танк, который сейчас выходит из строя. Но то, что мы делаем (...), мы продолжим поставлять больше отремонтированных танков Leopard 1 A5 с июля и далее. И до конца года их будет более 100", – сказал он.

Хотя Писториус не подтвердил подлинность фото, на которых якобы изображены танки Leopard 2, уничтоженные Россией, он признал: "К сожалению, природа войны такова, что оружие уничтожается, танки уничтожаются и люди гибнут. Вот почему наша поддержка Украины является такой важной".

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Писториус вместе с тем отверг призывы к поставке немецких истребителей Eurofighter в Украину: "На данный момент этот вопрос не стоит, потому что Украина в первую очередь нуждается в истребителях F-16".

Кроме того, по словам Писториуса, Бундесвер зависит от Eurofighter для обеспечения собственной обороноспособности.

"В конце концов, много различных систем также не помогают Украине, потому что за каждым самолетом стоит специальная подготовка, специальная логистика, специальный ремонт", – отметил он.

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Как сообщалось, ввиду первых потерь в ходе контрнаступления, заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник просит предоставить больше танков немецкого производства.

По его мнению, Бундесвер способен предоставить больше, чем 18 уже поставленных единиц из своих запасов, которых насчитывается более 300. Нынешнее количество можно было бы "утроить, не ставя под угрозу способность Германии к самообороне".

Мельник также попросил передать украинской армии "еще 60 боевых машин пехоты Marder".

Темы: Германиятанкивойнапомощь Украине
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