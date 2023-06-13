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Рівень підтоплення на Херсонщині знизився до позначки 2 м 70 см – глава ОВА

Альона Мазуренко Вівторок, 13 червня 2023, 09:34
Рівень підтоплення на Херсонщині знизився до позначки 2 м 70 см – глава ОВА
фото: ДСНС

Станом на ранок 13 червня середній рівень підтоплення у Херсонській області знизився до позначки 2 м 70 см.

Джерело: глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, Штаб ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС 

Пряма мова Прокудіна: "Зберігається тенденція на спад рівня води. Станом на ранок 13 червня середній рівень підтоплення становить 2 м 70 см, що на 27 см менше ніж вчора ввечері. 

На Правобережжі підтопленими залишаються 3600 будинків в 31 населеному пункті. Протягом минулого дня вода відійшла від 200 осель".

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Деталі: Глава ОВА повідомив, що наразі загинули через підрив Каховської ГЕС 10 людей, ще 20 отримали поранення, безвісти зниклі - 42 людини. 

У рятувальній операції беруть участь 1660 осіб. Із підтоплених міст, селищ та сіл вдалося врятувати 2757 людей, серед них 263 дитини та 77 - маломобільних. 

На лівому березі в окупації підтоплено 17 населених пунктів. Окупанти не проводять евакуації. Звідти вдалося врятувати 133 людини.

ВІДЕО ДНЯ

Штаб ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС повідомив, що станом на ранок 13 червня рівень води в Дніпрі на позначці "Херсон" знизився на 3 метри й становить 2,6 метра. Щогодини рівень води знижується на 1-5 см.

За розрахунками Українського гідрометеорологічного інституту на основі супутникових знімків, станом на 11 червня на Херсонщині затоплено 309 кв.км.

У районі Нікополя втрачений звʼязок із датчиками вимірювання. Тож наразі достовірні дані про подальше зниження рівня відсутні. Наразі фахівці шукають можливі шляхи визначення рівня та об'єму води Каховського водосховища.

У районі природного парку "Нижньодніпровський" вода поступово сходить.

Окрім того, продовжується обміління акваторії у нацпарках "Великий Луг" та "Кам'янська Січ".

Серед наслідків таке обміління загрожує повним зникненням водно-болотного угіддя "Архіпелаг Великі та Малі Кучугури".

Теми: Каховська ГЕСХерсонХерсонська область
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